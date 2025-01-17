اطلاق مبادرة خبراء الإعلام لتطوير المنظومة الإعلامية بالدولة

أطلق عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، خلال حفل أقيم في دبي، مبادرة"خبراء الإعلام" التي تتضمن لجاناً استشارية للمكتب الوطني للإعلام.

وتهدف المبادرة إلى تقديم رؤى إستراتيجية وأفكارا مبتكرة تساهم في تمكين رؤية القيادة الرشيدة للإعلام باعتباره شريكاً حيوياً في مسيرة التنمية المستدامة.

وتأتي مبادرة خبراء الإعلام، في إطار التزام المكتب الوطني للإعلام بالعمل على تعزيز دور الإعلام في نشر الوعي وتطوير المحتوى الإعلامي بما يتماشى مع معايير المهنية ويخدم قضايا الدولة والمجتمع.

كما تعكس المبادرة حرص المكتب على الاستفادة من خبرات الرواد في التخصصات كافة، بما يعزز مسيرة العمل الإعلامي في الدولة.

وفي بداية الحفل، رحب عبدالله آل حامد، بالإعلاميين المشاركين في المبادرة وأكد على أهمية بناء جسور التواصل الفعّال مع الكفاءات المختلفة؛ للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الثرية، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق التميز في الحاضر والمستقبل دون الاستفادة من خبرات الرواد والأكاديميين.

وأكد حرص المكتب الوطني للإعلام على إشراك الإعلاميين في صياغة إستراتيجيات هادفة لتطوير أداء القطاع الإعلامي ورفع كفاءته وتطوير الكوادر الإعلامية بما يمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة في الإعلام عالمياً.

وتحدث الدكتور جمال محمد الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، خلال الحفل، عن توزيع اللجان الاستشارية وآلية عملها والأدوار المطلوبة، مؤكداً أن المكتب يستهدف من إطلاق اللجان تفعيل الشراكة بينه وبين كبار الإعلاميين للاستفادة من خبراتهم المتراكمة، عبر إشراكهم في تصميم إستراتيجيات إعلامية تستهدف تحسين المنظومة الإعلامية ورفع مستوى كفاءتها، وبما يتناغم مع الخطط الإستراتيجية الوطنية للدولة.

وأشار إلى أن اللجان الاستشارية ستعمل على دعم مشاريع المكتب الوطني للإعلام من خلال اقتراح ومراجعة السياسات، والممارسات، والمحتوى الإعلامي، بالإضافة إلى تقديم توصيات عملية تسهم في زيادة مساهمة قطاع الإعلام في الاقتصاد الوطني، بما يواكب أحدث التطورات العالمية، ويعزز تنافسيته، ويرسخ مكانته على الساحة الدولية.

وتضم مبادرة خبراء الإعلام خمسة لجان استشارية تتخصص في مسارات الإعلام المختلفة، تشمل لجنة الإعلام الرقمي، ولجنة الإذاعة والتلفزيون، ولجنة الصحف والإعلام المكتوب، ولجنة الإنتاج التلفزيوني والسينمائي والمسرحي، ولجنة الشأن الإعلامي.