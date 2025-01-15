"محمد بن زايد سات" يبث الإشارة الأولى.. ويبدأ مهمته الفضائية المتقدمة

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، تلقي الإشارة الأولى من القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" بنجاح، مُعلناً عن كفاءة أنظمته بعد إطلاقه بنجاح إلى الفضاء، في إنجاز يجسد بداية مهمة القمر الاصطناعي الأكثر تطورا في المنطقة، والذي سيقدم بيانات قيّمة تدعم التنمية العالمية.

ويُعتبر "محمد بن زايد سات" إنجازا متميزا في مجال تكنولوجيا الفضاء ومصدر فخر للإمارات لدورها الريادي في العلم والمستقبل.

مركز محمد بن راشد للفضاء يعلن تلقي الإشارة الأولى من القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، والتأكد من عمل أنظمته بكفاءة#محمد_بن_زايد_سات #وامhttps://t.co/XQpDV3aXYB pic.twitter.com/fXZW3eWWSb — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 15, 2025

ويُعد هذا القمر الصناعي أساسيا لتلبية احتياجات متنوعة، بما في ذلك التخطيط البيئي والاقتصادي، مما يعزز أهداف التنمية المستدامة؛ وبفضل العمل الدؤوب من العلماء والمهندسين، يعكس هذا النجاح التزام الإمارات بالابتكار والمساهمة الإيجابية في المجتمع الدولي.

ويتميز "محمد بن زايد سات" بنظام آلي متكامل يمكنه توليد الصور على مدار الساعة، لينتج صورا بأكثر من عشرة أضعاف مقارنة بالسابق، كما يُمكنه إنشاء صور تُظهر التفاصيل بدقة فائقة، مما يتيح مراقبة دقيقة للأرض.