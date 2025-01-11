أحمد ومنصور بن محمد يحضران أفراح العامري وآل بومهير

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم ، حفل الاستقبال الذي أقامه علي سعيد بالحب العامري، بمناسبة زفاف نجله محمد، على كريمة منصور محمد بن هندي المهيري.

كما حضر سموهما حفل الزفاف الذي أقامته عائلة المرحوم سالم محمد بن هندي المهيري بمناسبة زفاف نجلهم عبد الله، على كريمة ظاعن خليفة بن ظاعن المهيري.

وهنأ سموهما العريسين وذويهم، متمنين لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.