«طرق دبي» تطلق برنامج «المدير الجديد» لتعزيز الكفاءات القيادية بين موظفيها

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق برنامج «المدير الجديد»، وهو مبادرة استراتيجية تهدف إلى تمكين فئة المديرين الجدد في مختلف الأقسام، من خلال مناهج تطويرية متكاملة وبرامج تفاعلية مصممة خصيصاً لإعداد قيادات المستقبل.

ويأتي هذا البرنامج كجزء من التزام الهيئة بتحقيق رؤيتها الطموحة وأهدافها الاستراتيجية، عبر تمكين الكفاءات الوطنية بأدوات المعرفة اللازمة لتولي المناصب القيادية والإشرافية. ويشمل البرنامج تدريباً عالي المستوى في مجالات القيادة الاستراتيجية، والابتكار، وبناء الفرق، وتوجيه التغيير، ما يسهم في تعزيز الكفاءة والإنتاجية المهنية.

وقالت مدير إدارة تنفيذي لإدارة الموارد البشرية والتطوير في الهيئة عذاري محمد: «إطلاق برنامج المدير الجديد يعكس حرصنا على الاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية ودفعها نحو التميز، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة بهدف خلق بيئة عمل مثالية تعزز من قدرات ومهارات الموظفين، بما يسهم في تحقيق إنجازات استثنائية ونتائج متميزة في العمل الحكومي».

وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن سلسلة من ورش العمل التفاعلية، التي تجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي، إضافة إلى جلسات الإرشاد والتوجيه، لتمكين المتدربين من تبني أساليب مبتكرة في القيادة واتخاذ القرارات.

وأضافت محمد: «سيشهد عام 2025 تخريج 50 قائداً جديداً من هذا البرنامج، ليكونوا مستعدين لمواجهة التحديات المستقبلية وقيادة فرق العمل بكفاءة وإبداع. ويعزّز هذا الإنجاز من مكانة دبي كوجهة عالمية لريادة التنقل المستدام، ويؤكد التزامنا بتحقيق الغاية الاستراتيجية الخامسة المتمثلة في الجاهزية للمستقبل».