اختتام التصفيات النهائية لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم

اختتمت مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم التصفيات النهائية للدورة الخامسة والعشرين التي نظمتها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بمشاركة 109 متسابقين ومتسابقات من مختلف الجنسيات والفئات العمرية حيث جرت المنافسات تحت شعار "شكرا الشيخة هند" في أجواء مفعمة بالإيمان والتنافس.

ورفع أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ورئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أسمى كلمات الشكر والامتنان لسمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم لرعايتها الكريمة ودعمها للمسابقة على مدار 25 عام الماضية، مؤكدا أهمية الدور الكبير الذي تقوم به سموها في رعاية حفظة كتاب الله وتعزيز القيم الإسلامية الأمر الذي يترجم رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم القرآن الكريم وتشجيع الأجيال على حفظه وتلاوته.

من جهته قال إبراهيم جاسم المنصوري رئيس لجنة التحكيم إن التصفيات النهائية هذا العام أظهرت التزاما كبيرا من المشاركين الذين أبدعوا في تقديم تلاوات متميزة وحفظ دقيق لكتاب الله حيث عملنا كفريق تحكيم وفق معايير دقيقة لضمان التقييم العادل والنزيه وما شهدناه اليوم يعكس عمق ارتباط المشاركين بكتاب الله.

وأقيمت المسابقة في مبنيين منفصلين الأول للذكور في مبنى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمنطقة الممزر والثاني للإناث في قاعة جمعية النهضة النسائية بمنطقة الحمرية، حيث بدأت التصفيات يومياً في تمام الساعة الرابعة عصراً إذ تولت لجان تحكيم متخصصة من نخبة العلماء والمشايخ عملية التقييم.

وتعد مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم إحدى المبادرات البارزة التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم المشاريع الثقافية الإسلامية وتعزيز القيم القرآنية بين مختلف فئات المجتمع وتحفيز التميز في حفظ وتلاوة كتاب الله ومن المقرر الإعلان عن أسماء الفائزين وتكريمهم في الحفل الختامي الذي سيقام قريباً.