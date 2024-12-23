إطلاق الدورة الأكبر لمعرضَي «آيدكس» و«نافدكس» 17 فبراير المقبل

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، تنظم وزارة الدفاع، بشراكة استراتيجية مع مجموعة «أدنيك»، معرضَي الدفاع الدولي «آيدكس» والدفاع البحري «نافدكس» بين 17 و21 فبراير المقبل، ويمثل المعرضان فعاليتين مرتقبتين ورائدتين عالمياً، إضافة إلى المؤتمر الدفاعي الدولي.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين والمؤتمر المصاحب، اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، إن تنظيم واستضافة المعارض الكبرى يسهمان في تعزيز مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدة للصناعات الدفاعية والعسكرية، مؤكداً ثقته بأن الفعالية ستواصل تحقيق نجاحات متميزة.

وأكد نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين أن التنظيم يعكس مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً يجمع كبرى الشركات المتخصصة في هذا القطاع، ما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات التي تعد رافداً أساسياً لدعم الاقتصاد الوطني.

وتوقع العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، حميد مطر الظاهري، أن تكون الدورة الجديدة الأكبر والأضخم في تاريخ الحدثين، علاوة على أنهما سيسهمان في تعزيز الابتكار وبناء شراكات تجارية جديدة، مع وضع رؤية لمستقبل أكثر أماناً واستقراراً، بفضل الحضور العالمي المتميز لرواد قطاع الدفاع والأمن.

وأكد التزام مجموعة «أدنيك» بتنظيم الدورتين الأكبر والأكثر نجاحاً من المعرضين، مبدياً تطلعه لتوفير تجربة استثنائية للعارضين الدوليين والمحليين والزوار.

ويعود «آيدكس» لتقديم منصة عالمية لإبراز أحدث التقنيات الدفاعية، وتعزيز التعاون بين الهيئات الدفاعية الدولية، عبر مشاركة نخبة من رواد الدفاع والأمن، كما يواصل «نافدكس» دوره كأكبر معرض للدفاع والأمن البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتركيز على الأمن البحري ودعم مساعي التقدّم نحو مستقبل أكثر أماناً، وستُقام الفعالية في قاعة المارينا على الواجهة البحرية لمركز «أدنيك أبوظبي»، وتستضيف أحدث التقنيات والمعدات والسفن المرتبطة بأمن السواحل والأمن البحري.