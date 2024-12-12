مجلس إدارة «المركزي» يعتمد تأسيس شركة «نبراس» ومنصة «اعرف عميلك»

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي السابع لعام 2024، في قصر الوطن، أمس.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بجهود ومبادرات المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار والشمول المالي في الدولة، وحصوله على جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة «أكثر من 500 موظف»، ودوره الفاعل في إصدار الأنظمة والتشريعات الرقابية والإشرافية، وترسيخ الابتكار، وتسريع التحول الرقمي بهدف إرساء مستقبل القطاع المالي، ودعم المرونة الاقتصادية، وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة للدولة، واعتمد المجلس تأسيس شركة «نبراس للتمويل المفتوح ذ.م.م»، كشركة تابعة للمصرف المركزي، تتولى تشغيل البنية التحتيّة المركزيّة لنشاط التمويل المفتوح، بالإضافة إلى إنشاء المنصة الرقميّة «اعرف عميلك» ضمن متطلبات المرسوم الاتحادي رقم 30 لسنة 2024.

واعتمد المجلس موازنة المصرف المركزي التقديريّة للسنة الماليّة 2025، واستعرض البيانات المالية للمصرف المركزي لعام 2024، حيث من المتوقع أن يزداد حجم أصول المصرف المركزي بنسبة 22% ليصل إلى مستويات تاريخية تبلغ 877 مليار درهم.

واعتمد المجلس ثلاثة أنظمة خاصة بقطاع التأمين، هي: نظام الإفصاح العام لشركات التأمين، ونظام شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي «الطرف الثالث»، ونظام مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبيّة وشركات إعادة التأمين الأجنبيّة.