حمدان بن محمد: ستظل قواتنا المسلحة درعاً منيعاً يصون مقدرات الوطن

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن القوات المسلحة الإماراتية الباسلة ستظل على الدوام الدرع المتين والحصن المنيع الذي يصون على الوطن مقدّراته، ويحفظ له مقومات مجده وكرامته، لتبقى الإمارات بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، رمزاً للشموخ المستند إلى قوة الحق والعدل.

ونوّه سمو ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتضحيات أبطال القوات المسلحة البواسل الذين قضوا في ميادين الشرف، وهم يؤدون أدوارهم بكل تفانٍ وإنكار للذات، ليكون عطاؤهم على الدوام نبعاً تُستلهم منه الدروس والعِبَر في الانتماء للوطن والولاء لقيادته، والتفاني في خدمة شعبه، وبذل الغالي والنفيس لتأكيد أسباب تقدّمه وازدهاره.

جاء ذلك في كلمة لسموه بمناسبة إحياء دولة الإمارات «يوم الشهيد» الذي يوافق الـ30 نوفمبر من كل عام.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نقف جميعاً في دولة الإمارات وقفة إجلال وتقدير أمام قصص ملهمة سطّرها - في ساحات التضحية والعطاء وبأحرف من نور - أبطالنا الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة صوناً لكرامة وطنهم وحماية لمكتسباته، ليضيفوا بتضحياتهم الغالية صفحات ناصعة إلى سجل تاريخ الإمارات الحافل بالبطولات.. صفحات تُخلّد قيم الشجاعة والمروءة والإقدام، وتُبرز أسمى معاني الفداء والولاء والانتماء لوطننا الحبيب».