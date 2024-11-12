محملة بـ 40 طناً من المواد الطبية.. الإمارات تُرسل الطائرة الـ 18 من المساعدات الإغاثية دعماً للأشقاء اللبنانيين

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة الطائرة الثامنة عشرة من المساعدات الإغاثية العاجلة محملة بـ 40 طناً من المواد والمستلزمات الطبية الضرورية دعماً للأشقاء اللبنانيين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

وفي إطار الحملة المجتمعية "الإمارات معك يا لبنان"؛ تواصل دولة الإمارات أدوارها الإنسانية العالمية الرائدة في الاستجابة الفورية لدعم الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف المُلحة بسبب الأزمة الحالية، حيث تعمل كافة المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية الإماراتية المانحة على توفير الاحتياجات الأساسية والمواد الإغاثية اللازمة من المواد الطبية والطرود الغذائية والمستلزمات الإيوائية للمتأثرين والجرحى والمصابين، وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC).

وأكد سعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، على استمرار دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً بدعم الشعب اللبناني الشقيق لضمان التعافي المبكر وتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير المواد الأساسية من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة. إذ دأبت دولة الإمارات منذ قيامها على يد الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، على بذل الخير والعطاء والمساعدة، لاسيما في مثل هذه الأوقات الحرجة التي تشهدها المنطقة.

وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تأتي في مقدمة دول العالم نحو الوقوف مع المتضررين ومساعدة المحتاجين ومد يد العون للمنكوبين جراء الحروب والصراعات والكوارث والأزمات، منوهاً بأن الدولة ستواصل دعمها الإغاثي للأشقاء اللبنانيين سواءً للمتأثرين منهم في لبنان أو للبنانيين اللاجئين إلى سوريا، حيث توفر دولة الإمارات كافة الاحتياجات الأساسية والمواد الضرورية اللازمة، وهو ما يعكس الالتزام الإنساني للدولة ونهجها الراسخ في تقديم المساعدة للمتضررين أينما كانوا وفي كل الظروف والأزمات.