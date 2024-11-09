الإمارات و«الصحة العالمية» توقعان اتفاقية لإنشاء مركز عالمي لخدمات الطوارئ

وقّعت دولة الإمارات اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لإنشاء مركز عالمي للخدمات اللوجستية للطوارئ.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، ما يعزز من شراكتهما الاستراتيجية طويلة الأمد، والدعم المستمر من دولة الإمارات للعمليات اللوجستية، واستجابة منظمة الصحة على المستوى العالمي.

إضافة إلى ذلك، وقّعت منظمة الصحة العالمية اتفاقية تمويل مع دولة الإمارات بقيمة ثلاثة ملايين دولار، لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد.

وقّع الاتفاقيتين وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، ونائب المدير العام المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية في أبوظبي، الدكتور مايكل رايان.

وتوجد منظمة الصحة العالمية في دولة الإمارات منذ عام 2015، من خلال إنشاء المكتب الإقليمي للمنظمة للشرق الأوسط في دبي، الذي كان له دور فاعل في الاستجابة لحالات الطوارئ والعمليات الصحية في منطقة الشرق الأوسط.

وتوسعت عمليات منظمة الصحة العالمية من المركز 10 أضعاف خلال السنوات الأخيرة، ليصبح مقراً للمنظمة في مجال اللوجستيات في حالات الطوارئ الصحية العالمية، ما يعكس البنية التحتية اللوجستية القوية الموجودة، والموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، والزيادة في الطلب على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية في جميع أنحاء العالم؛ وفي السنوات الأخيرة، زادت قيمة الإمدادات الصحية لمنظمة الصحة العالمية التي تمر عبر المركز بنسبة 400%، وذلك في إطار الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية في جميع أنحاء العالم.

إضافة إلى ذلك، يهدف إسهام دولة الإمارات، البالغ ثلاثة ملايين دولار، لدعم عملية المنظمة في تشاد، إلى تعزيز صحة اللاجئين السودانيين، خاصة النساء والأطفال؛ وسيمكن هذا الإسهام منظمة الصحة العالمية من مواصلة تعزيز الوصول إلى خدمات صحة الأم والطفل عالية الجودة، بما في ذلك التطعيم والتغذية، وتعزيز مرونة النظام الصحي المحلي في المحافظات المتضررة.

وصرحت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: ستواصل دولة الإمارات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، معالجة التحديات الصحية الدولية، وخدمة المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم.

وقالت: إن هذه الاتفاقية تعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتلبية الاحتياجات الإنسانية العالمية، وضمان استمرار تقديم المساعدات المنقذة للحياة في مناطق الصراع والمناطق المتضررة من الأزمات، بالشراكة مع الآخرين.

من جهته، قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: إن دولة الإمارات شريك رئيس واستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية، ولعبت دوراً فاعلاً في خدمة المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم، إن توقيع اتفاقية استضافة مركز منظمة الصحة العالمية للوجستيات في حالات الطوارئ الصحية العالمية يمثل إنجازاً مهماً يسلط الضوء على التزامنا المشترك بمعالجة التحديات الصحية العالمية.

وأضاف: يشكل مركز منظمة الصحة العالمية للوجستيات في حالات الطوارئ الصحية في دبي ركيزة أساسية للدعم اللوجستي للمنظمة للاستجابة في حالات الطوارئ، ونحن ممتنون أيضاً للدعم المستمر لعمليات الاستجابة الإنسانية للمنظمة لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد.