منصور بن زايد يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «نافس» و«الإمارات للتوازن بين الجنسين»

شهد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 في العاصمة أبوظبي.

وقّع الاتفاقية كل من أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، غنام بطي المزروعي، ونائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.

وبهذه المناسبة، أعربت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الدور القيادي للمرأة الإماراتية في المجالات كافة، مؤكدة أن الاتفاقية تعد نقلة نوعية في الجهود المبذولة لرفع نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في المناصب القيادية بالقطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة.

وثمّنت سموّها النتائج الإيجابية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال السنوات الثلاث الماضية في الارتقاء بأداء الموارد البشرية الإماراتية، وتشجيع التحاقها بالقطاع الخاص ضمن مختلف المجالات والتخصصات المهنية، وإسهامها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، بدعم وتحفيز من القيادة الرشيدة. وقالت سموّها إن الاتفاقية ستعزز هذه الجهود، خصوصاً في ما يتعلق بدور المرأة في هذا القطاع الذي يعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.

وأضافت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن الشراكة الفريدة من نوعها عالمياً بين الحكومة والقطاع الخاص في دولة الإمارات، والتي تقوم على الشفافية والرؤية المشتركة حول تحديات الحاضر والمستقبل، تُعدّ من عوامل النجاح التي تنتهجها دولة الإمارات في صياغة سياسات فعالة وناجحة، وهو ما يحرص عليه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في مبادراته، بما في ذلك مبادرة «التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، التي تم تطويرها وإطلاقها قبل عامين، بالتعاون مع المجلس الاستشاري للقطاع الخاص، وانضم إليها العديد من مؤسسات القطاع الخاص الوطنية والعالمية العاملة في مجالات متنوعة بالدولة، والتزمت طوعياً برفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% حداً أدنى في عام 2025.

من جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنّام بطي المزروعي، بأهمية تعزيز مشاركة الإماراتيات في المناصب القيادية بالقطاع الخاص، وأشار إلى أن هذه الاتفاقية مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تخدم أحد أهم أهداف التوطين في القطاع الخاص، التي يسعى مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إلى تحقيقها.

وقال المزروعي: «نعتز بهذه الشراكة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التنوع بين الجنسين، وتمكين المرأة في المناصب القيادية، وسنعمل على رفع مشاركة شركات القطاع الخاص ضمن تعهد تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة، وهي مبادرة متميزة تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع الخاص العالمي، وتعكس شراكة فريدة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية».

وأكد أن الاتفاقية ستعمل على إبراز جهود الشركات والمؤسسات التي تسهم في تمكين المرأة الإماراتية، وتسليط الضوء على إنجازاتها في القطاع الخاص، وستبرز عدداً من قصص النجاح المتميزة، التي تمثل حافزاً لمزيد من إسهامات المرأة الإماراتية في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني المستدام.

بدورها، أعربت منى المري عن شكرها لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، لدعمه لأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص، والمناصب القيادية ومواقع صنع القرار به على وجه الخصوص، لما لذلك من تأثيرات إيجابية في نمو أعمال الشركات التي تراعي التوازن بين الجنسين، مشيرة إلى ما ستسهم به الاتفاقية في هذا الشأن من خلال العمل المشترك على إطلاق مسار خاص لتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص ضمن مبادرة «التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، وإطلاق مبادرات وبرامج مشتركة لتحفيز مزيد من الشركات للانضمام إلى هذا التعهد، وتكريم المنشآت التي تحقق أداءً متميزاً ضمن «جائزة نافس»، وفقاً لأرقى المعايير.

وأضافت أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين سيكثف جهوده لرفع نسبة مشاركة الكفاءات النسائية الإماراتية ضمن المنشآت المستهدفة في برنامج «قيادات نافس» من خلال العمل المشترك مع الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية المنضمة إلى تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي حول هذا البرنامج الرائد، مؤكدة أن تبادل البيانات والدراسات بين الطرفين حول التوازن بين الجنسين بالقطاع الخاص، سيسهم في بناء خطط استراتيجية فعالة، من شأنها دعم الأهداف الوطنية المتعلقة برفع نسبة الكوادر البشرية الإماراتية بالقطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة.

كما عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الرابع لعام 2024 على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وتم خلاله استعراض إنجازات ومشاريع المجلس خلال الربع الثالث من العام الجاري، ومبادرات الفترة القادمة التي تستهدف ترسيخ التوازن بين الجنسين بجميع قطاعات الدولة، وتعزيز الشراكات العالمية.

عُقد الاجتماع برئاسة نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المري، ومشاركة أعضاء المجلس: وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، والأمين العام للاتحاد النسائي العام، نورة خليفة السويدي، ووكيل وزارة الخارجية، خالد عبدالله بالهول، ووكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله بن أحمد آل صالح، ومستشار العلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، عبدالله علي النعيمي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الريم عبدالله الفلاسي، ومدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى السيد محمد الهاشمي، ووكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، حصة تهلك، والأمين العام للمجلس، موزة محمد الغويص السويدي.

منال بنت محمد:

. الاتفاقية نقلة نوعية في الجهود المبذولة لرفع نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في المناصب القيادية بالقطاع الخاص.

غنّام المزروعي:

. الشراكة تهدف إلى تعزيز التنوع بين الجنسين، وتمكين المرأة في المناصب القيادية.

منى المري:

. مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين سيكثف جهوده لرفع نسبة مشاركة الكفاءات النسائية الإماراتية ضمن «قيادات نافس».