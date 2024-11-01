منصور بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة ابنة مرويس عزيزي

قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم (الجمعة)، واجب العزاء في وفاة فاريشتا عزيزي، ابنة مرويس عزيزي رئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة، داعيا المولى عزّ وجل أن يتغمّدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.