حكومة الإمارات تشارك تجاربها في منتدى مدغشقر لتبادل المعرفة

نظّمت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مدغشقر، منتدى لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب، بحضور رئيس جمهورية مدغشقر، أندريه نيرينا راجولينا، ورئيس وزراء مدغشقر، كريستيان نتساي، وبمشاركة 15 وزيراً و100 مسؤول حكومي من البلدين، تم خلاله عرض تجربة دولة الإمارات في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، ضمن سلسلة جلسات حوارية مفتوحة، وحلقات نقاشية شملت العديد من مجالات العمل الحكومي.

وأشاد رئيس جمهورية مدغشقر، أندريه نيرينا راجولينا، بالشراكة الإيجابية مع دولة الإمارات، وما تمثله من نموذج متفرد للعلاقات الثنائية الهادفة لتعزيز جاهزية الحكومات والارتقاء بجودة حياة المجتمعات، مشدداً على أهمية التعاون الثنائي في مجالات التطوير الحكومي لدعم خطط مدغشقر ورؤاها المستقبلية.

وقال رئيس مدغشقر: «تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً للتنمية البشرية والاقتصادية عالمياً، إذ تمكنت بفضل الرؤية المستقبلية لقيادتها من التحول إلى مركز اقتصادي عالمي في غضون بضعة عقود، وأثبتت أنه يمكن تحويل الحلم إلى واقع، ونحن بحاجة إلى شراكات قوية مع دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي والتنموي، حتى تصبح مدغشقر نموذجاً للتنمية الإفريقية، وأنا على يقين بأن التعاون مع الإمارات سيسرع وتيرة التنمية في مدغشقر».

تعزيز جاهزية الحكومات

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، أن قيادة دولة الإمارات تؤمن بالدور المحوري للشراكات الدولية في استشراف وتصميم وصناعة المستقبل، وابتكار الحلول الكفيلة بتعزيز جاهزية الحكومات وقدرتها على استباق تحدياته، مشيراً إلى أن شراكات التبادل المعرفي التي تنظمها دولة الإمارات مع مختلف دول العالم، تسعى إلى ابتكار وتطبيق نماذج حية للعمل الحكومي المشترك والبناء، الهادف إلى تعزيز التواصل الحكومي، وتصميم مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال محمد القرقاوي: «إن ريادة العمل الحكومي تمثل عاملاً مهماً في دفع مسيرة التطور والنمو المجتمعي، ومحركاً لصناعة المستقبل، وإن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية مدغشقر تدركان أن الشراكات في تبادل المعرفة والخبرات ومشاركة أفضل التجارب، هي الآلية المثلى لتحقيق التنمية، وترسيخ بيئة تعاون دولي تشجع على الابتكار، وتولد حلولاً مبتكرة للتحديات العالمية».

تجربة الإمارات

وهدف منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين الإمارات ومدغشقر إلى توفير منصة لمشاركة تجربة دولة الإمارات في ابتكار وتطوير الجيل الجديد للعمل الحكومي المستقبلي، وتبادل أفضل الممارسات الحكومية، من خلال جلسات حوارية وحلقات نقاشية تخصصية شملت مجالات التعاون الثنائي في التحديث الحكومي.

وضم وفد دولة الإمارات كلاً من: مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة بنت عيسى بوحميد، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، عبدالله ناصر لوتاه، ووكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، ومساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، ورئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، محمد بن طليعة، ومدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، المقدم دانة حميد المرزوقي، ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، عبدالعزيز الجزيري، والمدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي، الدكتورة منال تريم، وعدد من المسؤولين.

واستعرض المنتدى في جلسات وكلمات رئيسة موضوعات شملت، قوة التعاون والشراكات، والتمويل المستقبلي، وتنمية المجتمع، واستراتيجيات المستقبل، وتصفير البيروقراطية الحكومية، والمسرعات الحكومية والخدمات الحكومية، والأمن والسلامة، والمبادرات الإنسانية المستدامة، ومستقبل الذكاء الاصطناعي.

وبحث المشاركون في المنتدى، المجالات الرئيسة للتبادل المعرفي، وتطرقوا إلى جوانب التحسين الحالية في مدغشقر، والقطاعات التي تحتاج إلى اهتمام فوري، وناقشوا دور الشراكات في إحداث أثر إيجابي وتسريع تحقيق الأولويات. وتبادل الحضور في جلسة عصف ذهني الأفكار والرؤى حول الفرص المحتملة للتعاون، والخطوات المقبلة لتعزيز الشراكات الفعالة.

وناقش المشاركون في اجتماعات الطاولة المستديرة آليات تصميم مبادرات ومشاريع تحولية في حكومة جمهورية مدغشقر بالاستفادة من تجارب حكومة دولة الإمارات، في مجالات الاستراتيجية والمسرعات الحكومية، والخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، والأداء الحكومي، والتنافسية الحكومية، ولغة المستقبل، وتنمية المجتمع، والأمن والسلامة، والتمويل، والمبادرات الإنسانية المستدامة.

وتطرقوا في جلسة تسريع الاستراتيجية الحكومية والمسرعات الحكومية إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الاستراتيجية الحكومية، وتحسين الكفاءة والاستجابة السريعة للتحديات المتغيرة، وناقشوا في محور الخدمات الحكومية كيفية تطوير الخدمات لتكون أكثر سهولة وفعالية، ما يعزز تجربة المتعاملين، ويضمن تقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات المجتمع، فيما تناولوا في محور التميز الحكومي أفضل الممارسات التي تضمن تحقيق التميز في الأداء، والمعايير العالمية لتطوير الأداء المؤسسي لتحقيق نتائج مستدامة.

وبحثت جلسات الطاولة المستديرة في محور الأداء الحكومي أساليب تحسين الأداء عبر منهجيات متقدمة وأدوات تقييم دورية، بهدف رفع مستوى الخدمات، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وناقشت في محور التنافسية الحكومية كيفية تعزيز تنافسية المؤسسات الحكومية وطنياً وعالمياً، فيما بحثوا في محور لغة المستقبل أهمية التركيز على المهارات اللغوية الحديثة، بما في ذلك البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وناقش المجتمعون في محور الاستدامة الاجتماعية السياسات المعززة لمشاريع ضمان توفير بيئة متكاملة ومتوازنة تعزز جودة حياة المجتمع، وبحثوا في محور الأمن والسلامة سياسات وإجراءات لحماية الأفراد والمجتمع وتوفير بيئة آمنة، وتطرقوا في محور السياسة المالية المستدامة إلى أهمية وضع سياسات تضمن استقرار الاقتصاد وتلبية احتياجات الأجيال القادمة من دون التأثير على الموارد المالية، بينما بحثوا في محور استدامة المبادرات الإنسانية آليات تقديم الدعم الإنساني من خلال برامج تضمن استمرارية العطاء.

رئيس مدغشقر:

تعزيز الشراكات مع دولة الإمارات يعكس توجهنا لتكون دولتنا نموذجاً للتنمية في إفريقيا.