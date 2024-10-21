«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المواد الإغاثية في إكسبو دبي

تمكنت حملة الإغاثة الوطنية «الإمارات معك يا لبنان» في أسبوعها الثاني وللمرة الثانية في مدينة إكسبو دبي، من جمع 250 طناً من المواد الغذائية والمستلزمات الإيوائية، بمشاركة 2000 متطوع، دعماً للشعب اللبناني الشقيق في الأزمة الراهنة.

وبلغ مجموع ما جمعته الحملة نحو 1000 طن من المواد الإغاثية، بمشاركة الجهات والمؤسسات والجمعيات الإماراتية المانحة وإسهام العديد من رجال الأعمال وأفراد المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات قيادة وحكومة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتواصل حملة «الإمارات معك يا لبنان» تجميع المساعدات الإغاثية بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، بالتنسيق مع الجهات المحلية ذات العلاقة، حيث نظمت مؤسسة «دبي العطاء»، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أنشطة تجميع المواد الغذائية والمستلزمات الإيوائية بمركز المعارض في مدينة إكسبو دبي، بالتعاون والشراكة مع المؤسسات المجتمعية والتطوعية المختلفة.

وأكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، سلطان محمد الشامسي، الأدوار العالمية الرائدة التي تقوم بها دولة الإمارات تجاه الدول المحتاجة والمجتمعات المتأثرة والشعوب المتضررة، في المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية المتعددة، تجسيداً للإرث الإنساني الخالد لمؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال رئيس العمليات في «دبي العطاء»، عبدالله أحمد الشحي: «مع تفاقم الأزمة في لبنان وازدياد معاناة المواطنين الذين يواجهون الصعوبات والنزوح، من الضروري أن نواصل دعمنا كمجتمع، لذا كانت الإمارات دائماً ملتزمة بتقديم المساعدة والدعم لمن يحتاجون إليهما».

وشاركت 24 مؤسسة إماراتية مانحة في تجميع المساعدات الإغاثية.