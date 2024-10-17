خبيرة أميركية: الهجمات الإلكترونية ارتفعت بنسبة 200%

أكدت الرئيس التنفيذي لشركة «JANOS»، الدكتورة ديان م. جانوسيك، أن معرض «جيتكس غلوبال 2024» في دبي، يعد منصة دولية لاستضافة ممثلي الحكومات وأكثر من 6000 شركة تكنولوجية متخصصة حول العالم تحت سقف واحد، داعية إلى التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في مواجهة التهديدات السيبرانية.

وشددت جانوسيك التي شغلت مناصب قانونية وسياسية وتنفيذية في وكالة الأمن القومي والبيت الأبيض والبنتاغون في الولايات المتحدة الأميركية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش مشاركتها في إحدى جلسات «جيتكس»، على أهمية التوعية بالأمن السيبراني، خاصة في عصر ارتفعت فيه الهجمات الإلكترونية بنسبة 200%، وزادت في منطقة الشرق الأوسط خلال عامي 2023 و2024.

وبيّنت الخبيرة الأميركية أن 21% من الهجمات السيبرانية في دول مجلس التعاون الخليجي هي أهداف حكومية، وهو ما يعني أن 79% من الأهداف هي شركات تستهدف قطاعات البنية التحتية، مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع، مؤكدة أن لديها خبرة في مجال الأمن القومي امتدت لثلاثة عقود.