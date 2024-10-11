"مستقبل مستدام" شعار الدورة العاشرة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنظم هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع (PMI)، وهيئة كهرباء ومياه دبي، الدورة العاشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي يقام تحت شعار "مستقبل مستدام"، ويناقش 19 مساقاً ومحوراً رئيساً وفرعياً تتعلق بـ "المدينة المستدامة"، و"التحول"، و"الوظائف المستقبلية"، و"مستقبل إدارة المشاريع".

وأعلنت الهيئة عن فتح باب التسجيل في المنتدى اعتباراً من غدٍ الجمعة، على الموقع الإلكتروني www.dipmf.ae.

وتشمل الموضوعات التي سيناقشها المنتدى، الذي يقام في الفترة من 13 إلى 16 يناير المقبل في مدينة جميرا، عدداً من الأطروحات المهمة من بينها: الإدارة المستدامة للمشاريع، والتنقل المستدام، ومدن المستقبل، بينما يناقش محور "التحول" موضوعات تتعلق بالقيادة والاستراتيجية، والتركيز على العميل، والإدارة المرنة، وكفاءة عمليات التشييد، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والتوأم الرقمي والميتافيرس، وتكنولوجيا البلوك تشين، والتأثيرات الجوهرية للذكاء الصناعي التوليدي GPT.

كما يناقش المنتدى في محور "الوظائف المستقبلية"، موضوعات تتعلق بالكفاءة وتحسين الأداء، وإدارة المشاريع عن بُعد، والاقتصاد الدائري واقتصاد المشاريع، في حين يناقش محور "مستقبل إدارة المشاريع"، موضوعات تتعلق بالواقع الافتراضي والمعزز، وإدارة تبادل المعلومات، والتوجهات المستقبلية في إدارة المشاريع، والإدارة الذاتية للمشاريع.

الدورة العاشرة

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، المكانة العالمية التي بات يحظى بها منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي يساهم في ترسيخ موقع دبي وتميزها في استضافة وعقد الأحداث والفعاليات الكبرى بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي في إمارة دبي.

وقال: أصبح المنتدى بعد عقد من انطلاقته، حدثاً عالمياً في أجندة المؤتمرات الدولية المتخصصة، وحقق نجاحاً ملموساً وسمعة عالمية في استقطاب الخبراء والمختصين وأصحاب الكفاءات والسمعة الدولية في إدارة المشاريع، حيث أثروا النقاشات برؤاهم وأفكارهم الهامة في إدارة المشاريع وتشغيلها وفق أرقى الممارسات والمعايير والدولية، مشيراً إلى أن الدورات التسع السابقة، استقطبت أكثر من 400 خبير ومختص من مختلف دول العالم طرحوا أفضل الممارسات العالمية والحلول الإبداعية في مجال إدارة المشاريع، وحرصوا على الخروج بالحلول الإبداعية في إدارة تلك المشاريع، وتشغيلها وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية.

نجاحاً ملموساً

من جانبها أكدت موزة سعيد المري، رئيس اللجنة المنظّمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، أن الدورات السابقة للمنتدى، شارك فيها نحو 17 ألف مشارك يمثلون قطاعات اقتصادية وتجارية متعددة من مختلف دول العالم، ويشغلون مناصب متنوعة تشمل رؤساء الهيئات والمؤسسات ومديري الإدارات والمسؤولين ومديري المشاريع والمهندسين وطلبة الجامعات، مشيرة إلى أن دبي باتت تتميز بالأحداث والأنشطة العالمية التي تُعقد على أرضها، حيث تجمع من خلالها الخبرات والكفاءات العالمية بهدف التوصل لحلول إبداعية مستدامة فيما يخص مجال إدارة المشاريع.

وأفادت رئيس اللجنة العليا المنظّمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، أن الدورة السابقة للمنتدى خرجت بـ 13 توصية مهمة تمحورت حول الاستدامة والطرق الحديثة لإدارة المشاريع، والاتجاهات والتقنيات المستقبلية، والمهارات الأساسية، وأنها حققت نجاحاً كبيراً، وأن 49% من نسبة الحضور يمثلون مديري مشاريع، و17% مديري إدارات و14% من كبار المهندسين ومهندسي المشاريع، و6% من كبار الأخصائيين وقادة الفرق، إضافة إلى الخبراء ومستشاري المشاريع، كما سجلت الدورة السابقة أرقاماً كبيرة في أعداد المتابعين عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المتنوعة حيث لاقت الأنشطة تفاعلاً وردود أفعال إيجابية كبيرة.

10 سنوات .. شعارات هادفة

طرح منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في دوراته السابقة، ومنذ انطلاقته الأولى عام 2014، العديد من المساقات والمحاور المهمة تنوعت في مضمونها وتوحدت في أهدافها لخدمة إدارة المشاريع وتشغيلها وفق أرقى الممارسات والمعايير الدولية، حيث تمثلت الشعارات في: "إدارة المشاريع تدعم الابتكار"، و"استشراف المستقبل"، و"إحداث فرق"، و"بناء الأمم"، تزامناً مع عام زايد، وإبرازاً لدور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، و"تنوع الثقافات"، تماشياً مع عام 2019 عاماً للتسامح"، و"نحو المستقبل"، و"تعزيز جودة الحياة"، و"بلا حدود"، ثم شعار "مستقبل مستدام" للدورة الحالية.