بدء تشغيل العبرة ذاتية القيادة في مياه دبي مطلع 2027

توقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تشغيل العبرة ذاتية القيادة لنقل الركاب في مياه دبي بحلول بداية العام 2027، وذلك بعد الانتهاء من الاختبارات والتجارب على الأنظمة والتقنيات التي وصلت إلى مراحل متقدمة.

وقال مدير أنظمة المواصلات العامة في الهيئة، خالد العوضي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إن وسائل النقل البحري تصنف إلى ستة مستويات بحسب التقنيات والأنظمة الذكية التي تمتلكها، حيث يبدأ التصنيف من المستوى الأول، ويضم الوسائل التقليدية، وصولاً إلى المستوى السادس الأكثر تطوراً، ويعتبر أعلى تصنيف في وسائل النقل البحري، مشيراً إلى أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في تطوير تقنيات وأنظمة العبرات، وتحويلها إلى كهربائية، تمهيداً لتشغيلها من دون قائد.

وأوضح أن الهيئة ستبدأ قبل نهاية العام الجاري في إجراء اختبارات المستوى الخامس للعبرة ذاتية القيادة، التي تعني انطلاقها من المرسى ووصولها إلى وجهتها بشكل مؤتمت بالكامل مع إشراف العنصر البشري، وذلك تمهيداً لإطلاقها بشكل رسمي لخدمة الركاب بنهاية 2026 أو بداية 2027، لافتاً إلى أنه سيتم تشغيل الخدمة في مسارات محددة، ثم زيادتها تدريجياً لتغطي أكبر عدد من المسارات.

وأكد العوضي أن تشغيل العبرة في المياه المفتوحة يتطلب تطوير أنظمة ذكية مختلفة تستهدف التعامل مع تحديات المياه المفتوحة، وما تواجهه العبرة من أمواج وتيارات مائية ورياح وعوامل من لحظة انطلاقها حتى نقطة وصولها، وهو ما تعمل الهيئة على تحقيقه، بالتعاون مع الشركاء الذين تم اختيارهم لتطوير أنظمة العبرة ذاتية القيادة.

ولفت إلى أن التحدي الأبرز الذي يواجه تطوير أنظمة النقل البحري ذاتية القيادة يتمثل في قلة الشركات العاملة في هذا المجال، حيث إن تركيز وتنافس الجزء الأكبر من الشركات منصب على تطوير مركبات الأجرة ذاتية القيادة.

ودشّنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، العام الماضي، التشغيل التجريبي لأول عبرة كهربائية ذاتية القيادة، تتسع لثمانية ركاب، صُنعت محلياً بجهود موظفي الهيئة في ورشة القرهود للصيانة البحرية، ورُوعي في تصميمها وتصنيعها الحفاظ على الهوية التراثية للعبرة، وانطلقت الرحلة الأولى للعبرة على خور دبي، من محطة الجداف إلى محطة الفستيفال سيتي.

ويأتي تشغيل العبرة في إطار جهود الهيئة لتنفيذ استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، وكذلك انسجاماً مع الخطة الشاملة لتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل الجماعي، وفقاً لمتطلبات المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وتتميز العبرة ذاتية القيادة بصفر انبعاثات كربونية، وانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة 30%، وانعدام الضجيج مقارنة بالعبرات التي تعمل بالديزل، فيما زودت العبرة بمحرّكين كهربائيين، وتصل سرعتها إلى سبع عُقد، كما زوّدت بنظام تحكم ذاتي القيادة، وأربع بطاريات ليثيوم قادرة على تشغيل العبرة لمدة سبع ساعات، واستخدمت تقنيات حديثة في تصميم الهيكل لتخفيف وزنها، حيث صُنع بدن العبرة من مادة الفايبر غلاس.

. 6 مستويات لتصنيف وسائل النقل البحري، بحسب تقنياتها وأنظمتها الذكية.