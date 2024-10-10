حمدان بن محمد: تجربة الإمارات التنموية فريدة .. ونموذجها القيادي ملهم

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن تجربة الإمارات التنموية فريدة .. ونموذجها القيادي ملهم، قائلاً سموه: «فخور ببلدي.. وقيادتي.. ونموذج وطني الذي يحمل الخير للجميع».

وقال سموه: «خلال لقائي مع مجموعة من المسؤولين من 31 دولة .. وزراء ووكلاء وزارات ومسؤولي قطاعات تخصصية في بلادهم ، جاءوا لدولة الإمارات بهدف الاستفادة من تجربتها .. ونقل خبراتها .. وتبادل المعرفة مع مسؤوليها، والاستفادة من الخبرات التخصصية في برنامج محمد بن راشد للقيادات مع برنامجنا الحكومي الاتحادي للتبادل المعرفي مع بقية دول العالم ».

وأضاف سموه: «الوفد الدولي سيزور 10 قطاعات اقتصادية حيوية .. وسيلتقي مع 25 وزير ومسؤول .. و20 خبيراً تخصصياً إماراتياً وعالمياً .. وسيوقع 15 اتفاقية دولية نبني من خلالها جسور جديدة أساسها المعرفة والخير لكافة الشعوب».

وأكد سموه أنه «تجربة الإمارات التنموية فريدة .. ونموذجها القيادي ملهم .. ومسيرة تطورها غنية بالخبرات والتجارب التي يمكن أن تختصر عقوداً من الزمن على العديد من الشعوب».