حمدان بن محمد: جامعة دبي الوطنية ستسهم في تصميم المستقبل

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الرئيس الأعلى لجامعة دبي الوطنية، أن الاستثمار في التعليم العالي هو استثمار في فرص المستقبل، وتعزيز رأس المال البشري.

وقال سموّه: «دبي تواصل برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهج الاستباقية في بناء الإنسان وتطوير بنية تحتية عالمية المستوى للتعليم العالي والبحث العلمي.. وتمكين المواهب والكفاءات أكاديمياً هو المسار لإعداد قيادات شبابية عالية الكفاءة يمكنها قيادة قطاعات المستقبل وريادة الابتكار وتوسيع آفاق البحث والتطوير وتسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة تحقيق الإنجازات القياسية التي ميّزت مسيرة دبي دائماً».

وأضاف سموّه: «جامعة دبي الوطنية ستؤهل الكفاءات المحلية وتستقطب المواهب العالمية وتفتح آفاق التعاون الأكاديمي مع المؤسسات ومراكز الأبحاث والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وستكون بتطورها وتنوّعها نموذجاً حيوياً عن دبي وبيئتها الداعمة والمحفزة للابتكار والتقدم المعرفي والعلمي».

ولفت سموّه إلى أن «جامعة دبي الوطنية ستدعم مجتمع المعرفة في دبي، وتسهم في تصميم المستقبل الذي تتطلع إليه، وترتقي بجودة التعليم فيها لتكون في المراكز العالمية المتقدمة».

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية نائب الرئيس الأعلى لجامعة دبي الوطنية، أن الجامعات وأبحاثها التطبيقية لها دور أساسي في تعزيز الإمكانات الاقتصادية، وتطوير التنافسية، واستدامة النمو، وتصميم مسارات جديدة للتنويع الاقتصادي القائم على المعرفة وتفعيل فرصه الجديدة.

وقال سموّه إن «المؤسسات الأكاديمية والجامعية والبحثية في دبي أصبحت برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مراكز اقتصادية وحاضنات للابتكارات، تعزّز ريادة اقتصاد دبي، وتوسّع قاعدته، وترسّخ مرونته، وتفتح أمامه مجالات تنموية جديدة يمتد أثرها إلى القطاعات كافة».

وأضاف سموّه أن «تأسيس جامعة دبي الوطنية هو مشروع استراتيجي سيسهم في تحقيق أحد أبرز المشاريع التحولية في أجندة دبي الاقتصادية 33 بجعل دبي مركزاً ريادياً للتعليم العالي على مستوى العالم، إلى جانب إعداد كفاءات محلية وعالمية تمتلك القدرات والقيم التي تؤهلها لتحقيق التميز في مختلف البيئات وأسواق العمل، وسيمكّن أجيالاً شابة طموحة بمهارات ريادة الأعمال وبالإمكانات التي تتيح لها تصميم وإطلاق المشاريع المبتكرة والأفكار الاقتصادية الناجحة من دبي نحو العالمية».

وأكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني نائب رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء جامعة دبي الوطنية، أن دبي تواصل تعزيز موقعها منارة معرفية ووجهة للباحثين والمبتكرين والحريصين على التحصيل العلمي والمعرفي الذي يخدم البشرية.

وقال سموّه إن «إرساء منظومة معرفية متكاملة في دبي كان دائماً في مقدمة أولويات المشروع التنموي والحضاري والإنساني الذي صنعه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أطلق سموّه منذ أكثر من 20 عاماً (مجمّع دبي للمعرفة)، ليكون موطناً لمؤسسات تعليمية وأكاديمية وتدريبية عالمية في مختلف التخصصات».

وتابع سموّه: «يأتي الإعلان عن تأسيس جامعة دبي الوطنية تتويجاً لهذا النهج الريادي، وإضافة كبرى لبيئة توليد ومشاركة ونشر المعرفة الأكاديمية والبحثية والتطبيقية انطلاقاً من دبي نحو العالم».

وأضاف سموّه: «بناء الإنسان هو هدف استراتيجي في قصة نجاح دبي دائماً، وهو هدف رفيع لأن المؤسسات المعرفية كجامعة دبي الوطنية تنمّي العقول وتبني القدرات وتصقل المهارات وتمكّن المواهب وتحفّز الابتكارات وتخرّج الكفاءات القادرة على صناعة الفرص واستشراف التحولات وقيادة قطاعات المستقبل كافة. ونتطلّع إلى دور مستقبلي محوري للجامعة في إعداد جيل معرفي متمكّن، واستقطاب العقول الفذة والطلبة المتميزين من داخل الدولة ومن مختلف أنحاء العالم، وبناء مجتمعات معرفية تتميز بالإبداع والابتكار وتسخّر كل مقومات العلوم والتكنولوجيا والثقافة لتدعم مسيرة التنمية الشاملة».

وتستهدف الجامعة أن تصبح ضمن أفضل 50 جامعة لفئة «الجامعات دون الـ50 عاماً» خلال 10 سنوات، وضمن أفضل 200 جامعة خلال 20 سنة، وأن تكون ضمن أفضل ثلاث جامعات محلياً في عدد الإسهامات البحثية في غضون 10 سنوات، مع تمكين خريجيها بمهارات بحثية وعلمية ومعرفية تواكب المستويات العالمية في مخرجات التعليم الجامعي والعالي. وستوفر الجامعة صرحاً تعليمياً بمستوى الجامعات العالمية من خلال برامج أكاديمية نوعية وطواقم تدريسية وبحثية على أعلى مستوى من التأهيل العلمي والأكاديمي.

أبحاث تنافسية وتطبيقية

ستتميز «جامعة دبي الوطنية» بأبحاث تنافسية عالمية في مجالات تخصصية، لابتكار حلول عملية ومستقبلية، كما ستركز على الابتكارات العملية، وتعتمد أساليب تدريس مبتكرة تضمن ترابط وتكامل التخصصات، لتقديم تعليم عصري يحفز التحصيل المستمر وتنويع المعارف والمهارات. كما تسعى إلى تقديم البحوث الأكاديمية والتطبيقية في المجالات ذات الأهمية العلمية والاستراتيجية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتطبيقاتها بالشراكة مع المجتمع الأكاديمي والعلمي العالمي.

وستستقطب الجامعة طلبة متميزين من الإمارات ومختلف دول العالم وفق معايير قبول تنافسية، تستند إلى أعلى المعايير العالمية، وتؤهل طلبتها لمواكبة أحدث التطورات المعرفية، كما توفر أفضل تجربة جامعية للطلبة، مع فرص منح دراسية ومزايا نوعية.

مميزات الجامعة:

أبحاث تنافسية عالمية في مجالات تخصصية لابتكار حلول عملية ومستقبلية والتركيز على الابتكارات التطبيقية.

أساليب تدريس مبتكرة تضمن ترابط وتكامل التخصصات.

تمكين رأس المال البشري الإماراتي في مجالات البحث العلمي والجاهزية للمستقبل.

استقطاب طلبة متميزين من مختلف الجنسيات.

شراكات فاعلة مع القطاعات الاستراتيجية والمجتمعية.

مجالات تطبيقية ومسارات لنقل المعرفة.

أفضل تجربة جامعية للطلبة ومنح دراسية ومزايا نوعية.

دعم خطة دبي 2033

يدعم تأسيس الجامعة خطة دبي 2033 وغايات أجندة دبي الاجتماعية 33 وأجندة دبي الاقتصادية D33 بتوفير منظومة تعليمية تواكب طموحات دبي، وتعزز رأس المال البشري فيها، وتثري تمسك الطلبة بالقيم والهوية الوطنية، كما تسهم الجامعة في الارتقاء بجودة التعليم في دبي لتكون ضمن الأفضل عالمياً، وتمكين المواهب والكفاءات الشابة من الاستفادة بشكل أكبر من فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً ريادياً للتعليم العالي على مستوى العالم.

مجلس أمناء

أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تشكيل مجلس الأمناء لجامعة دبي الوطنية برئاسة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ويضم مجلس أمناء الجامعة كلاً من: عمر سلطان العلماء، وهلال سعيد المري، وعائشة عبدالله ميران، وعيسى كاظم، وأحمد بن بيات، والأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي. ويضم تشكيل الجامعة مجلساً استشارياً من الخبراء العالميين من مختلف التخصصات، وهم: الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور محمد العريان، وصائب أيجنر، والبروفيسور فاضل أديب، وفادي غندور. وتتمثل مهام اللجنة في تعزيز تعاون الجامعة مع المجتمع الأكاديمي والعلمي العالمي، واستشراف أحدث التطورات والتوجهات المعرفية، واقتراح البرامج الجامعية والبحثية وتخصصات الدراسات العليا الجديدة التي تواكب طموحات الطلبة وتلبّي تطلعات دبي، إضافة إلى الإسهام في بناء مساقات أكاديمية واعدة، وتسليط الضوء على الفرص في مجالات البحث والتطوير، واستكشاف إمكانات الشراكات العلمية والبحثية مع فعاليات الأعمال والقطاعين الحكومي والخاص، من أجل ترسيخ دور الجامعة كمنطقة اقتصادية حيوية ومختبر أكاديمي ومعرفي مفتوح لتصوّر وتصميم المستقبل وتعزيز الريادة المعرفية والعلمية لدبي.

صرح تعليمي متكامل

ستشكل «جامعة دبي الوطنية» صرحاً معرفياً متكاملاً، بالاستناد إلى دراسة تقييمية شاملة للمؤسسات التعليمية المحلية الرائدة، وتعزيز الشراكات الدولية، وتحديد التخصصات المختلفة والأبحاث الأكاديمية والتطبيقية التي ستلبي طموحات الجامعة الجديدة.

وستعزز الجامعة عقد شراكات نوعية مع القطاعات المجتمعية والحكومية وقطاعات الأعمال والمؤسسات الخاصة، بما يؤهل طلبتها للوصول المباشر إلى مختبرات الأبحاث والعمل على مشاريع مشتركة مع مختلف الجهات المعنية.