طحنون بن زايد ضمن أهم 100 شخصية في «الذكاء الاصطناعي»

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعوره بالفخر لاختيار سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي 42»، في قائمة مجلة «التايم» لأكثر 100 شخصية تأثيراً في مجال الذكاء الاصطناعي العام الماضي.

كما نوّه سموه باختيار فيصل البناي ضمن مسؤولي الشركات الرائدة عالمياً في المجال ذاته.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «في عالم متغير.. تشكّل فيه التقنيات والتكنولوجيا الاقتصاد العالمي المستقبلي.. وفي قلب هذه التقنيات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي». وأضاف سموه: «أصدرت مجلة (التايم) قائمتها السنوية لأهم 100 شخصية في هذا المجال، وضمن قائمة الذين يشكلون مستقبل هذه التقنية عالمياً The Shapers.. نرى اسم أخي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان الذي يقود عدة مؤسسات وشركات وشراكات وبرامج عالمية للمساهمة في تشكيل مستقبل هذا القطاع محلياً وعالمياً، وبالتالي المساهمة في تحديد شكل اقتصاد العالم المستقبلي». وتابع سموه: «وضمن القائمة أيضاً أحد أعضاء الفريق الوطني في هذا القطاع فيصل البناي، وذلك ضمن مسؤولي الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال. الوطن يفخر بكم ويراهن على ما راهنتم عليه، والمستقبل يُبنى بكم ومعكم، وقادم أجيالنا بكم أجمل بإذن الله». وأصدرت مجلة «تايم» قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية تأثيراً لعام 2024، أول من أمس، بهدف تسليط الضوء على صانعي التغيير في العام الماضي، وتضم العشرات من المؤثرين في مجالات متعددة.

• قائمة مجلة «التايم» تضم فيصل البناي.. ضمن مسؤولي الشركات الرائدة عالمياً في «الذكاء الاصطناعي».