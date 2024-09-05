حمدان بن محمد يُصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي

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أصدر  سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم،  قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي
 
- عصام عبدالرحيم كاظم
مدير تنفيذي – مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري
 
- محمد عبدالله السعدي
مدير تنفيذي - مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادِلة
 
- عيسى حارب بن حاضر
مدير تنفيذي - قطاع
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