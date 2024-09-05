حمدان بن محمد يُصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي

- عصام عبدالرحيم كاظم

مدير تنفيذي – مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري

- محمد عبدالله السعدي

مدير تنفيذي - مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادِلة

- عيسى حارب بن حاضر