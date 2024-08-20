دار البر تنفذ أكثر من 13 ألف مشروع حيوي

أعلنت جمعية دار البر أنها تنفذ أكثر من 13 ألف مشروع حيوي بتكلفة تزيد على 39 مليون درهم تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات التي تستفيد من هذه المبادرات خارج الدولة.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر إن المشاريع المنجزة خلال الربع الثاني بلغت حتى الآن 4424 مشروعا كما تعمل الجمعية على إنجاز 9540 مشروعا في المرحلة القادمة فيما بلغ عدد الدول المستفيدة من تلك المشاريع 24 دولة.

وأشار المهيري إلى حرص "دار البر" على الوفاء بالتزاماتها الوطنية الكاملة في إطار العمل الخيري والإنساني داخل الدولة مع التوازن بين البُعدين المحلي والخارجي .