طرق دبي تحدد السلوكيات المحظورة في الحافلات العامة

حدّدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قائمة بالمخالفات داخل الحافلات العامة التابعة لأسطول الهيئة، أبرزها التهرب من سداد التعرفة وإساءة الاستخدام وإزعاج الركاب الآخرين.

وذكرت عبر موقعها الإلكتروني أنها تطبق على مستخدمي الحافلات غرامة 200 درهم في حال استخدام وسائل النقل العام ومرافقها، أو دخول أو مغادرة المناطق الخاضعة للتعرفة دون سداد القيمة المحددة، وعدم إبراز البطاقة الموحدة عند الطلب، واستخدام بطاقة مخصصة للغير، أو بطاقة منتهية، أو غير صالحة للاستخدام، وبيع البطاقة الموحدة دون الحصول على تصريح مسبق من الهيئة، كما تطبق غرامة 500 درهم في حال استخدام بطاقة مزوّرة.

وتطبق الهيئة غرامة 2000 درهم في حال إتلاف أو تخريب أو العبث بأجهزة أو معدات أو مقاعد وسائل النقل العامة ومرافقها، وغرامة بقيمة 100 درهم في حال إزعاج مستخدمي وسائل النقل العام ومرافق وخدمات المواصلات العامة، أو التأثير في راحتهم بأي من الأشكال، واستخدام المصاعد أو الممشى الكهربائي بطريقة غير سليمة، والوقوف أو الجلوس في أي جزء من وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة غير المخصصة لاستخدام الركاب، ووضع الأقدام على المقاعد.

كما توقع غرامة 200 درهم على المستخدمين في حال بيع البضائع والسلع داخل وسائل النقل العامة ومرافقها أو الترويج لها بأي طريقة من طرق الدعاية والإعلان، وعدم الالتزام بتعليمات مفتشي الهيئة أو الأشخاص المخولين من قِبلها أو عرقلة أعمالهم، واستخدام وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة خلافاً للتعليمات المعتمدة من الهيئة والمعلن عنها بواسطة اللوحات الإرشادية، فضلاً عن غرامة بقيمة 100 درهم في حال الدخول لأي موقع داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة يمنع الدخول إليه، رغم وجود علامات أو إشارات تدل على ذلك، والدخول أو الجلوس في الأماكن أو المقاعد المخصصة لفئات معينة. كما تطبق الهيئة غرامة بقيمة 100 درهم عن كل يوم، وبحد أقصى 1000 درهم، في حال تجاوز المركبات مدة الوقوف المسموح بها في المواقف المخصصة لمستخدمي النقل العام.

وأقرّت الهيئة غرامة 200 درهم في حال البصق أو رمي الفضلات أو القيام بأي فعل من شأنه تلويث وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة، وكذلك التدخين داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة، إضافة إلى غرامة بقيمة 100 درهم عن الأكل والشرب في الأماكن المحظور الأكل والشرب فيها.

وأكدت توقيع غرامة 1000 درهم على حمل المواد الخطرة داخل وسائل النقل العامة ومرافقها، بما في ذلك الأسلحة أو المواد الحادة أو القابلة للاشتعال، و500 درهم لحمل المشروبات الكحولية داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة، و100 درهم للتسلق أو القفز داخل مرافق وخدمات المواصلات العامة، وكذلك فتح أبواب الصعود والنزول لوسيلة النقل العامة أو مغادرتها أثناء التحرك بين المحطات أو المواقف، واصطحاب الحيوانات داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة باستثناء كلاب الدليل المرافقة للأشخاص المكفوفين، وأيضاً حمل أو استخدام مواد أو معدات يمكن أن تؤدي إلى إزعاج مستخدمي وسائل النقل العامة، ومرافق وخدمات المواصلات العامة، أو تُشكل خطراً على سلامتهم. كما تطبق الهيئة غرامة 2000 درهم على استخدام أي وسيلة أو جهاز خاص بالأمن والسلامة، و300 درهم للنوم داخل مظلات الركاب، و200 درهم كغرامة للتأثير في سائق المواصلات العامة بأي فعل أو تصرّف من شأنه تشتيت انتباهه أثناء القيادة.

• 2000 درهم غرامة إتلاف أو تخريب معدات أو مقاعد وسائل النقل العامة أو تشغيل وسيلة أو جهاز خاص بالأمن والسلامة.