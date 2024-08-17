«الهوية والجنسية» تطلق «شهر التصفير البيروقراطي»

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إطلاق حملة «شهر التصفير البيروقراطي»، الذي يبدأ في 26 أغسطس الجاري ويستمر لشهر، كجزء من جهودها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات الحكومية.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي ببرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، مع التركيز على تحديد مجالات التحسين والخروج بحلول ابتكارية.

كما أطلقت الهيئة «جائزة التصفير البيروقراطي»، في خطوة تعكس حرصها على تحسين الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، تماشياً مع توجهات القيادة الحكومية نحو تصفير البيروقراطية الحكومية.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز الموظفين والمتعاملين والشركاء على تقديم أفكار إبداعية وتطبيقات عملية تسهم في تقليص الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين.

وتأتي الجائزة كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز والابتكار داخل المنظومة الإدارية وخارجها، ويشمل نطاق المشاركة جميع الموظفين على المستوى الفردي وعلى مستوى الفرق العاملة في الهيئة، وتمتد لتشمل المتعاملين والشركاء، حيث تشجع الهيئة المشاركين على تقديم مقترحاتهم وأفكارهم التطويرية لتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية.

وتم فتح باب تقديم الأفكار والمقترحات عبر منصة الأفكار الإبداعية التابعة للهيئة afkar.icp.gov.ae حتى نهاية أكتوبر المقبل، حيث سيتم تقييم الأفكار من قِبل لجنة مختصة، يليه تكريم أصحاب الأفكار التي ستسهم في تحقيق مستهدفات تصفير البيروقراطية الحكومية خلال حفل سنوي مميز.

وتتضمن الجائزة فئات عدة لتكريم الإنجازات المتميزة في مجال تصفير البيروقراطية، مثل «فئة المديرين التنفيذيين التي تكرّم أفضل المديرين التنفيذيين في تقديم أكبر عدد من الاقتراحات التطويرية في مجال تصفير البيروقراطية، وفئة الإدارة والوحدات التنظيمية المتميزة، وفئة فريق العمل المتميز، وفئة الموظف المتعامل الإبداعي أو الاستثنائي، وفئة الشركاء الخارجيين، وفئة أفضل وسيلة إعلام/مؤثر إعلامي، وفئة أفضل موظف من الفريق الرئيس، وفئة المشروع المبتكر، وفئة الخدمة المستحدثة، وفئة باقة الخدمة، وفئة أفضل بحث علمي، وفئة الإجراءات الداخلية لأفضل إجراء داخلي في الهيئة يتم فيه تقليص الإجراءات والخطوات والمستندات».