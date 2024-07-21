25 جهازاً لاستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير في أبوظبي

وزعت مجموعة تدوير 25 جهازاً لاستعادة المواد في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء أبوظبي، ومن ضمنها وزارة المالية، حديقة أم الإمارات، ومطار زايد الدولي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، على أن تثبت المزيد من هذه الأجهزة في المستقبل.

وأعلنت المجموعة عن الإطلاق الرسمي لتطبيق مكافآت تدوير، الذي يهدف إلى تحفيز المجتمع على إعادة التدوير واستبدال النقاط من مجموعة متنوعة من الشركاء.

وبموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها في أبريل، التزمت مجموعة تدوير ومجموعة أدنيك بتنفيذ ممارسات مستدامة عبر مختلف الأصول والمواقع، بما في ذلك مركز أدنيك، أبوظبي، وتركز هذه الشراكة على استغلال قيمة النفايات من خلال حلول متقدمة، مثل نقل النفايات والهضم اللاهوائي، إلى جانب تقنيات مبتكرة أخرى.