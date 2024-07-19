«نادي الموارد البشرية» يناقش فرص تصفير البيروقراطية

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الملتقى الثالث لنادي الموارد البشرية، خلال العام الجاري، تحت عنوان «تصفير البيروقراطية في الجهات الحكومية باستخدام التقنيات المبتكرة»، بحضور 700 من موظفي الحكومة الاتحادية، وأعضاء النادي والمختصين، من قطاعات العمل كافة.

واستضاف الملتقى الذي عقد افتراضياً بالتعاون مع شركة «أوراكل» كلاً من مدير إدارة أول في شركة أوراكل الخليج، لؤي زعيتر، ومدير إقليمي أول للموارد البشرية، أحمد أمبابي، ومستشارة في تطبيقات إدارة الموارد البشرية لدى الشركة، إيمان ناصف.

وسلط الملتقى الضوء على محاور عدة، أبرزها أسباب البيروقراطية في رحلة موظف القطاع العام وأشكالها المختلفة، وإعادة تصور تجربة الموظف مع التكنولوجيا، وكيفية توظيف التقنيات المبتكرة للتغلب على التحديات البيروقراطية، وسبل رفع مستوى التأثير على النتائج المؤسسية، بالحد من البيروقراطية، والفوائد التنظيمية المترتبة على تصفير البيروقراطية، وانعكاساتها على مستويات الكفاءة والإنتاجية، وتعزيز الابتكار في مكان العمل، وخفض التكاليف التشغيلية، وتقديم خدمات عالية الجودة.

وشدد ضيوف الملتقى على أهمية الأتمتة والرقمنة في خدمة جهود تصفير البيروقراطية، إضافة إلى توفر قواعد بيانات ذات جودة عالية، وقياس الإنتاجية، وإشراك الموظفين والمتعاملين، والحد من العمليات الزائدة، وتداخل الأدوار والمسؤوليات.

وأكدوا ضرورة اتباع استراتيجيات عدة لتصفير البيروقراطية المؤسسية، ورفع مستويات الكفاءة في منظومة العمل، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع وتيرة الأتمتة، وإعادة هندسة العمليات وتبسيطها، وتقديم الخدمات عبر المنصات الرقمية، والتركيز على بناء القدرات؛ والدفع باتجاه اعتماد تكنولوجيا المستقبل، وصياغة سياسات مرنة، وتعزيز التعاون، وتحديد مؤشرات أداء رئيسة بشأن تنفيذ مبادرات تصفير البيروقراطية، والأخذ بمرئيات الموظفين والمتعاملين، وتوفير فرص التدريب المستمر للموظفين.

وأكد معظم المشاركين في الجلسة في استبيان قصير، أن تصفير البيروقراطية أو الحد منها، يعود بالنفع على المؤسسة، ويمكنها من تحقيق مجموعة من القيم، لا سيما تعزيز الكفاءة والإنتاجية، ورفع مستوى خبرة الموظف، وخفض مستوى تكرار العمليات.

يُعد نادي الموارد البشرية الذي أطلقته الهيئة في عام 2010 نافذة تواصل فكري ومعرفي مهمة تجمع تحت مظلتها الآلاف من المهتمين والمختصين بموضوعات الطرح والنقاش، سواء كانت في قضايا الموارد البشرية والخدمات المساندة أو القضايا العامة والمستجدة.