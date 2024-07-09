محمد بن راشد: هدفنا ضمان أمننا الغذائي بطريقة مستدامة

ترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على حسابه في منصة «إكس» أمس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. استقبلنا في بدايته أبناءنا الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة بكافة المسارات.. وباركنا لهم تفوقهم.. كل الشكر لجميع العاملين في الميدان التربوي وعلى رأسهم مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد.. كما استعرضنا أهم الاستعدادات للعام الأكاديمي القادم في الدولة.. تمنياتنا للخريجين بالنجاح في مستقبلهم الوظيفي.. ولبقية الطلاب دوام النجاح والتفوق بإذن الله».

كما قال سموّه: «اطلعنا اليوم خلال الاجتماع على تقرير أعمال مجلس الإمارات للأمن الغذائي.. والتي تضمنت رفع احتياطي الأصناف الغذائية الاستراتيجية بالدولة بنسبة 85% خلال العام 2023.. ورفع سعة تخزين الحبوب في الدولة بنسبة 34%.. مع سعة تخزين خاصة تبلغ مئات الآلاف من الأطنان.. وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنظم الغذائية والزراعة المستدامة.. هدفنا هو ضمان أمننا الغذائي بطريقة مستدامة في كافة الظروف والأوقات».

وأضاف سموّه «كما استعرضنا اليوم أيضاً تقرير أعمال مجلس الإمارات للبحث والتطوير، واعتماد أولوياتنا الوطنية للبحث والتطوير، واعتماد مجموعة من برامج التحديات العالمية لتمويل الأبحاث والتطوير وخاصة الأبحاث المتعلقة بتحلية المياه، وتطوير استراتيجية متكاملة للملكية الفكرية في هذا المجال».

وقال سموّه «واعتمدنا اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء استضافة مجموعة من الأحداث الدولية التخصصية، واطلعنا على نتائج أداء جهاز الإمارات للاستثمار والنتائج المالية لهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية».

كما قال سموّه «تمنياتنا للجميع بإجازة صيفية ممتعة مع أسرهم.. وتمنياتنا لأبنائنا باستغلال هذه الإجازة بما يعود عليهم بالخير والنفع وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.. وتوجيهاتنا للجميع بأن تبقى بلادنا عامرة بالنشاط والحيوية والمشاريع صيفاً وشتاءً بإذن الله».

«الإمارات للبحث والتطوير»

وتفصيلاً، اطلع مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على تقرير إنجازات مجلس الإمارات للبحث والتطوير لعام 2023، حيث تضمنت أهم المشاريع والمبادرات التي قام بها المجلس للبدء في تطوير الإطار الوطني لبيانات أداء البحث والتطوير، واعتماد سياسة الأولويات الوطنية للبحث والتطوير، وإعداد عدد من الدراسات المتعلقة بجذب مراكز البحث والتطوير، والبيئة المثلى لاستقطاب واستبقاء مواهب البحث والتطوير، واعتماد نهج تطوير استراتيجية الملكية الفكرية المتعلقة بالبحث والتطوير، وتحديث متطلبات الملكية الفكرية بهذا الشأن.

كما تضمنت المشاريع التي قام بها مجلس الإمارات للبحث والتطوير خلال عام 2023، إطلاق برنامج التحديات العالمية لتمويل البحث والتطوير لمعالجة الأولويات والتحديات المتعلقة بتحلية الماء، وإطلاق البرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير كبرنامج ريادي متخصص في مجال إدارة البحث والتطوير، إضافة إلى تحديث عدد من السياسات الوطنية الداعمة لجهود الدولة في هذا المجال.

الأمن الغذائي

واستعرض المجلس إنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2023، والجهود الوطنية المبذولة لضمان استمرارية توفّر الغذاء في الدولة بشكل آمن ومستدام، وتضمنت أبرز الإنجازات: إطلاق «الإعلان الإماراتي للنظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي»، وانضمام (159) دولة للإعلان، وتطوير برنامج وطني لمراقبة نمو وتعزيز صحة الأطفال دون سن الخامسة الذي يشمل آليات أخذ القياسات وتحليل البيانات ورفع درجة الوعي للأهالي، وتدريب الكوادر لتنفيذ البرنامج. كما شملت إنجازات المجلس رفع نسبة المشتريات المحلية للجهات الحكومية المتعهدة من الأصناف الغذائية الرئيسة المختارة إلى (59.2%) من خلال مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية» وارتفاع عدد المزارع المستفيدة إلى (1260) مزرعة على مستوى الدولة، ورفع احتياطي الأصناف الغذائية الاستراتيجية بنسبة (85%) مدعومة بالزيادات في كميات القمح، وزيت الطعام والسكر والبقوليات، وزيادة إجمالي سعة تخزين الحبوب في الدولة بنسبة (34%)، وإعداد دليل توجيهي موحد للأغذية والمشروبات، بهدف تحسين جودة الأغذية والمشروبات المقدمة في المدارس.

كما تضمنت إنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي خلال عام 2023، إطلاق «المنصة العالمية لمراكز الابتكار الغذائي»، وتسريع استخدام التكنولوجيا والابتكار في تحويل النظم الغذائية، وذلك من خلال إبرام اتفاقية بين مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية بشأن برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية في المزارع التقليدية بمحفظة تمويلية تبلغ 100 مليون درهم، والإعلان عن مبادرة توسيع نطاق دعم تعرفة الكهرباء في المناطق الشمالية للدولة، لتشمل جميع أصحاب المزارع التي تغطيها شركة الاتحاد للماء والكهرباء.

لجنة تقييم أضرار السيول والأمطار

اطلع المجلس كذلك على النتائج الأولية للجنة تقييم أضرار السيول والأمطار على المنشآت والمرافق الاتحادية بالدولة، حيث وافق المجلس على البدء بتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة للمنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على مستوى جميع المناطق المتأثرة بالدولة، ووجه اللجنة المشكلة بهذا الغرض إلى الاستمرار في التنسيق مع الجهات المعنية، للانتهاء من المهام الموكلة إليها، وتنفيذ مشاريع الصيانة والإحلال بشكل عاجل، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية بكل كفاءة وجودة.

خدمات ولوائح فنية

كما وافق المجلس على إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن الخدمات التي يقدمها مجلس الإمارات للإعلام، ونقل الخدمات الإعلامية التي تقدمها وزارة الثقافة حالياً إلى مجلس الإمارات للإعلام.

ووافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة قياس تجارة الخدمات وإعادة تسميتها إلى «لجنة إعداد ميزان المدفوعات لدولة الإمارات العربية المتحدة»، برئاسة وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، والتي ستتولى ضمن أهم اختصاصاتها، تحديد مصادر البيانات المطلوبة بشأن ميزان المدفوعات لدولة الإمارات، والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية (الاتحادية والمحلية) في الدولة، لضمان توفرها بشكل شمولي ودقيق، وتطوير آلية لجمع وقياس البيانات المطلوبة، ومراجعة تلك البيانات بشكل دوري ومستدام، إضافة إلى التأكد من إتاحة البيانات المطلوبة بجودة عالية، وتوفيرها للجهات المعنية والمنظمات والمؤسسات الدولية في المواعيد المحددة.

واعتمد مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، قراراً بشأن لائحة المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ في المركبات والذي يهدف إلى تقليص زمن استجابة خدمات الطوارئ بنسبة (40%) ما يسهم في تقليل عدد الوفيات بنسبة تراوح بين 2% و10%، والحد من حالات الإصابات البليغة بنسبة تراوح بين 2% و15%، وتعزيز ريادة الدولة بأن تكون ضمن أفضل دول العالم في زمن الاستجابة لجميع مكالمات الطوارئ خلال أربع دقائق فقط.

كما اعتمد المجلس قراراً بشأن تحديث اللائحة الفنية لنظام الرقابة على المنظفات شاملاً البيانات الإيضاحية لمكونات المنظفات بإضافة المواد الحافظة على المكونات الواجب ذكرها على البيانات الإيضاحية والتي تغطي جميع المنظفات المنزلية بأعلى درجات الحماية البيئية وسلامة المستهلك.

استضافة 4 فعاليات دولية

وتعزيزاً لريادة الدولة في مجال استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية، وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة لأولمبياد الكيمياء الدولي (ICHO)، وهي أبرز مسابقة مرموقة في مجال الكيمياء في العالم، تستهدف طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين والمتميّزين في مجال الكيمياء من مختلف دول العالم المشاركة بالأولمبياد، ما يعزز من مكانة الدولة وتنافسيتها كمجتمع قائم على المعرفة، ويبرز القدرات العلمية والبحثية المتميّزة في دولة الإمارات، كما سيدعم جهود دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز استقطاب واستبقاء المواهب العالمية عالية الكفاءة من مختلف دول العالم، للإسهام في تطور وتقدم وازدهار دولة الإمارات.

من جهة أخرى، وافق المجلس على استضافة منتدى المنافسة العربي السابع 2026 والذي أطلقته منظمة الإسكوا بالشراكة بين الأونكتاد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يتم تبادل المعارف والتجارب المتعلقة بسياسات المنافسة، وإنفاذها بين الدول والأطراف المشاركة، إضافة إلى استعراض الممارسات والسياسات المنظمة للمنافسة والتحديات التي تواجه هيئات المنافسة، كما وافق المجلس على استضافة المؤتمر العلمي الخامس للمستحضرات البيطرية في الشرق الأوسط، والمؤتمر التاسع للبحث العلمي في التعليم والتعلم.

وفي الشؤون الدولية أيضاً، وافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007، والتي تهدف إلى وضع قواعد موحدة للإزالة السريعة والفعّالة لحطام السفن التي قد تكون خطرة على الملاحة وحركة السفن أو البيئة البحرية، كما وافق على التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كولومبيا بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى توفير وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى سوق كولومبيا، وضمان دخول السلع الإماراتية إلى جمهورية كولومبيا وفقاً لإجراءات ورسوم جمركية أكثر مرونة وتنافسية، إضافة إلى تعزيز وتسهيل المبادرات المتعلقة بالتعاون السياحي وتسهيلها، وتعزيز أطر الشراكة والتعاون، لتمكين البلدين من الاستفادة من تجارب وخبرات الطرف الآخر في إدارة المشتريات الحكومية، وفتح آفاق التعاون المستقبلي في مجالات التنمية المستدامة وإدارة تغيّر المناخ من خلال التعاون الثنائي في القضايا البيئية.

استعراض تقارير

واطلع المجلس، خلال اجتماعه، على تقرير مشاركة دولة الإمارات في سبعة أحداث وفعاليات دولية، شملت مشاركة الدولة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، واجتماع الدورة الاعتيادية لمجلس وزراء المالية العرب في جمهورية مصر العربية والتي شهدت إصدار عدد من القرارات، أبرزها نقل المقر الرئيس للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى مدينة دبي، ليكون المقر الرئيس للهيئة مؤقتاً، والموافقة على التوجيهات الاستراتيجية الجديدة لصندوق النقد العربي، وقيام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتخصيص 500 مليون دولار أميركي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الإنمائية في الدول الأعضاء.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير مشاركة الدولة في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والاحتفال بمرور (50) عاماً على تأسيس البنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى مشاركة الدولة في الحوار الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الإفريقية المرسلة للعمالة (حوار الدوحة) بدولة قطر، وأعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ(112) في جنيف، والقمة المصرفية العربية الدولية لعام 2024 بعنوان «العلاقات الاقتصادية والمصرفية العربية - التركية» في إسطنبول، والملتقى الدولي للمرأة تحت شعار «تمكين المرأة ضمان للتنمية المستدامة» في موريتانيا.

واطلع المجلس على تقرير أعمال اللجنة الوطنية لدولة الإمارات لدى مجلس الطاقة العالمي لعام 2023، وتضمنت أهم المشاريع والمبادرات التي قامت بها اللجنة المشاركة في تطوير المؤشر العالمي للإشكاليات الثلاث للطاقة ضمن اللجان والفرق الفرعية، وتحديث البيانات المستخدمة ضمن المؤشر العالمي للإشكاليات الثلاث، والعمل على المشاركة في تطوير المؤشر العالمي للإشكاليات الثلاث للطاقة ضمن اللجان والفرق الفرعية، والمشاركة في استبيان نبض الطاقة العالمي لشهري أبريل ونوفمبر لسنة 2023 إضافة إلى المشاركة في مجموعات العمل والفرق التخصصية ضمن مجلس الطاقة العالمي.

وفي الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على تقرير نتائج أداء جهاز الإمارات للاستثمار خلال الفترة من 2024/01/01 إلى 2024/03/31، كما اطلع على تقرير أعمال مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لعام 2023.

محمد بن راشد:

. اعتماد أولوياتنا الوطنية للبحث والتطوير، واعتماد مجموعة من برامج التحديات العالمية لتمويل الأبحاث والتطوير وخاصة الأبحاث المتعلقة بتحلية المياه.

. رفع احتياطي الأصناف الغذائية الاستراتيجية بالدولة بنسبة 85% خلال عام 2023.. ورفع سعة تخزين الحبوب في الدولة بنسبة 34% مع سعة تخزين خاصة تبلغ مئات الآلاف من الأطنان.