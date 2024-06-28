«المعاشات»: 782 مليوناً و578 ألف درهم إجمالي المعاشات التقاعدية لشهر يونيو

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أمس، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر يونيو الجاري 2024.

وبلغت قيمة المعاشات المصروفة 782.578.834.21 درهماً، بزيادة قدرها 78.471.657 درهماً عن الشهر نفسه من العام الماضي 2023، الذي بلغت فيه قيمة المعاشات التقاعدية 704.107.177.30 درهماً.

وبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر 48.335 مستفيداً، بزيادة قدرها 1766 مستفيداً عن الشهر نفسه من العام الماضي 2023، الذي بلغ فيه العدد 46.569 مستفيداً.

وتشمل النفقات المصروفة، المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وكذلك المستفيدين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية، وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.