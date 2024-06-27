جامعة حمدان بن محمد الذكية تعتمد الخطة التنفيذية حتى 2026

اعتمد مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، في اجتماعه الرابع للعام الأكاديمي 2023-2024، برئاسة رئيس مجلس أمناء الجامعة، مطر الطاير وبحضور أعضاء المجلس، الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة خلال الفترة من 2024 إلى 2026، التي تركز على خمسة محاور رئيسة، هي: التصميم المؤسسي والكفاءة، وخبرات الدارسين، وباقة البرامج والدورات، والهوية المؤسسية، والشراكات، وتشمل الخطة 29 مبادرة، وثلاثة برامج تحولية، تشمل دراسة إنشاء ثلاث كليات جديدة بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية، وعقد شراكة أكاديمية مع جامعة عالمية، وشراكات تقنية مع كبرى الشركات العالمية، حيث تؤكد الدراسات والتوجهات العالمية أن تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي ونظم الحوسبة السحابية، ستقود العالم في المرحلة القادمة، وستحدث تحولاً كبيراً في مختلف المجالات.

وناقش المجلس خطة ميزانية الجامعة للسنوات القادمة 2025 و2026، والمبادرات التطويرية للجامعة، لتنمية الإيرادات، وتطوير العلامة التجارية، والجانب التسويقي وتبني أساليب عمل جديدة، تعزز من مكانة الجامعة وتنافسيتها، وتواكب التوجهات المستقبلية، كما تم استعراض تقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المنتهية فـي ديسمبر 2023.

وأكد مطر الطاير حرص مجلس الأمناء على تطوير البرامج التعليمية والبحثية المتخصصة، ودعم الإبداع والابتكار في المنظومة التعليمية، وترسيخ مكانة الجامعة، لتكون ضمن أفضل مؤسسات التعليم الذكي والابتكار الرائدة عالمياً، وتعزيز حضورها في المجال التقني والذكاء الاصطناعي الذي يُعدُّ الركيزة الأساسية للتحول الرقمي في المرحلة القادمة، لما تقدمه هذه التقنية من رفع مستويات الكفاءة والأداء وسرعة إنجاز المهام، إضافة إلى دعم عملية اتخاذ القرار، وتحسين تجارب المتعاملين.