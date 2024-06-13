أمام محمد بن راشد.. ثلاثة من أعضاء السلطة القضائية يؤدون اليمين القانونية

أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدى ثلاثة من أعضاء السلطة القضائية في جهاز التفتيش القضائي، اليمين القانونية، في دار الاتحاد بدبي، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي.

وتمنى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للأعضاء الجدد المنضمين للسلطة القضائية، التوفيق في عملهم ومهامهم الجديدة، والمساهمة في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية في إمارة دبي، وضمان سير العمل وانتظامه على أفضل وجه ممكن، بما يسهم في إعلاء حكم القانون، ومراعاة حقوق أفراد المجتمع، واحترام الإنسان وصون كرامته.

وقد أدى اليمين القانونية كل من: د.مصطفى علي خلف محمد أمين، ود.حسين علي صالح العمري، ود.نصار محمد سبيتان الحلالمة، على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة في ضوء احترام التشريعات السارية في الدولة وإعلاء سلطة القانون.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية، مدير عام ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي في دبي، محمد إبراهيم الشيباني، والنائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، ومدير عام محاكم دبي، الدكتور سيف غانم السويدي، ورئيس جهاز التفتيش القضائي في دبي، المستشار محمد مبارك السبوسي.