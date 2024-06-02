الإمارات تفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2024

فازت دولة الإمارات، للعام الثاني على التوالي، بجائزة مرموقة ضمن جوائز منتدى القمة العالمية السنوية لمجتمع المعلومات «2024 WSIS 24»، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات «ITU»، وذلك عن مبادرة «النبض السيبراني للشباب»، وسط مشاركة مشروعات ومبادرات مقدمة من أكثر من 193 دولة.

وجرى الإعلان عن النتائج، خلال حفل أقيم في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف.

وتصدرت الإمارات دول العالم بالحصول على أعلى عدد من جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف التي وصلت إلى ست جوائز دولية مرموقة، ما يعكس مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة الرقمية.

وفاز مجلس الأمن السيبراني بالجائزة عن مبادرة «النبض السيبراني للشباب» التي أطلقها، متفوقاً على عدد من المشروعات المقدمة من مختلف أنحاء العالم.

ويعد الفوز بالجائزة تتويجاً لالتزام الإمارات الراسخ ببناء مجتمع رقمي آمن وموثوق، في ظل استمرارية الجهود لتطوير وتعزيز قدرات الدولة في مجال الأمن السيبراني. وتهدف «النبض السيبراني للشباب» إلى رفع وعي الشباب بأهمية الأمن السيبراني، وتعزيز مهاراتهم في هذا المجال من خلال سلسلة من الفعاليات التي تُقدم للشباب المعرفة والمهارات اللازمة لحماية أنفسهم من التهديدات الإلكترونية.