«الخارجية» تطلق أول بعثة ذكية في الخارج مقرها سيؤول

أعلنت وزارة الخارجية إطلاق أول بعثة ذكية في العالم مقرها سيؤول، التي تهدف إلى تقديم الخدمات القنصلية كافة على مدار الساعة، من خلال أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

ويأتي إطلاق البعثة خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية كوريا، بهدف تعزيز التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات.

حضر إطلاق البعثة الذكية، وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وسفير ونائب الوزير لشؤون الدبلوماسية العامة في وزارة خارجية كوريا، هونغ سوك، ووكيل وزارة الخارجية، خالد عبدالله بالهول، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية، فيصل لطفي، وسفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، عبدالله سيف النعيمي.

وتعد البعثة الذكية لدولة الإمارات في كوريا الأولى من نوعها في العالم، ضمن مشروع تم تنفيذه تماشياً مع «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي»، و«استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية»، حيث يهدف هذا المشروع إلى تقديم الخدمات القنصلية باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي والحلول المتطورة التي تهدف إلى تصفير البيروقراطية، وزيادة نسبة رضا المتعاملين. وبهدف التكامل مع الجهات الحكومية، فقد تم التعاون مع وزارة الداخلية والربط مع الأنظمة الداعمة لتشغيل وإدارة الخدمات المقدمة في البعثة، بالإضافة إلى العمل مع الشركات الوطنية لتوفير وتسخير أحدث التقنيات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والعمل على تطويرها بشكل مستمر.

وتقدم البعثة الخدمات القنصلية كافة، والتي تشمل خدمة تصديق المستندات، وإصدار وثيقة العودة، والتسجيل عبر منصة «تواجدي»، والتعامل مع البلاغات الطارئة للمواطنين. كما بإمكان مواطني دولة الإمارات طرح الأسئلة وتلقي الإجابات مباشرة من خلال خدمة «الهولوغرام» التي تتوافر باللغات العربية والكورية والإنجليزية.

وفي هذه المناسبة، قال سفير الدولة لدى كوريا: «يعد تدشين القنصلية الذكية في سيؤول - كأول بعثة توظف استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمات في العالم - خطوة رائدة في تفعيل الذكاء الاصطناعي لخدمة متعاملينا بشكل أفضل وأسرع، ما يعكس التزام وزارة الخارجية تقديم أحدث التقنيات لتسهيل الإجراءات، وتعزيز تجربة المتعاملين في بعثات دولة الإمارات حول العالم».