"منتدى الإعلام العربي" يبحث تأثير الانتخابات الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط

استضاف "منتدى الإعلام العربي" في دورته الثانية والعشرين، جلسة بعنوان "الانتخابات الأمريكية وتأثيراتها على المنطقة العربية" تحدث فيها الكاتب والمفكر الكويتي محمد الرميحي، وعبداللطيف المناوي، رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، والإعلامية والكاتبة راغدة درغام، وحاورهم الإعلامية نوفر رمول، من "دبي للإعلام".

تناولت الجلسة العديد من المحاور والأفكار أبرزها، عمق التأثير الذي تفرضه الانتخابات الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط

وخلال الجلسة أكدت الكاتبة راغدة درغام أن هناك تأثيرا كبيرا للانتخابات الأمريكية على المنطقة لافتة إلى الدور الخليجي المؤثر والمهم في التعامل مع القضايا الإقليمية وقدرتها على إبرام اتفاقيات مهمة بمقدورها أن تحدث فارقا كبيرا في المنطقة.

وحوّل التعامل الإعلامي العربي مع تغطية الانتخابات الأمريكية، أكدت درغام قدرة الصوت العربي على الوصول إلى المتلقي في الولايات المتحدة لكن الإعلام العربي بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد للحصول على المعلومات وتحليلها وليس فقط ترديد ما تقوله وسائل الإعلام الأمريكية.

من جانبه أكد الكاتب والمفكر الكويتي محمد الرميحي، أن الإعلام العربي يعاني من نقص شديد في المعلومات، ويتخذ مواقف متناقضة نوعاً ما تجاه السياسات الامريكية بينما تقيم الدول العربية علاقات قوية مع الولايات المتحدة قائمة على التعاون في مختلف المجالات الحيوية.

ولفت الرميحي إلى إقامة الدول العربية علاقات اقتصادية مع دول فاعلة عالمياً كروسيا والصين، لكنها في الوقت نفسه تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة .

من جانبه، رأى عبداللطيف المناوي أن السياسات الأمريكية تجاه قضايا المنطقة ثابتة ولا تتغير بتغير الرئيس بينما أسلوب وشخصية الرئيس الأمريكي قد يكون له تأثير في التعامل مع الملفات الحاسمة المطروحة على مستوى المنطقة.