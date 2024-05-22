طرق دبي تكشف عن 24 مبادرة ضمن استراتيجيتها الرقمية 2023-2030

كشفت "هيئة الطرق والمواصلات في دبي" عن 24 مبادرة رقمية مبتكرة تغطي 7 مجالات تشمل التوأمة الرقمية، الميتافيرس، الروبوتات، النظم البيئية، والحلول المؤسسية، الذكاء الاصطناعي، والبيانات، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الاستراتيجية الرقمية للهيئة 2023-2030 الهادفة إلى تطوير بنية تحتية رقمية مرنة وقابلة للتطوير لتحقيق الغاية الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأذكى في العالم.

وجاء الكشف عن هذه المبادرات خلال فعالية عقدت اليوم بحضور أكثر من 300 خبير تقني من شركات مختلفة مثل شركة غارتنر، وكبار مسؤولي هيئة الطرق والمواصلات، إيذاناً ببدءِ حقبة جديدة في التحول الرقمي ودمج التقنيات المتقدمة في جميع أنحاء دبي.

وشهدت الفعالية عقد مجموعة من ورش العمل التي أتاحت مساحة للمشاركة في بناء مستقبل مشاريع هيئة الطرق والمواصلات من خلال عقد الشراكات والجلسات التفاعلية، وركزت على الخارطة الرقمية للهيئة للسنوات السبع المقبلة، وسلطت الضوء على المجالات الرئيسة مثل: التوأمة الرقمية، والميتافيرس، والروبوتات، والنظم البيئية، والحلول المؤسسية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، التي تعتبر مرتكزات أساسية للنهوض بالمشاريع الرقمية للهيئة.

وأكد محمد المضرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات خلال الفعالية، حرص الهيئة على تحقيق رؤيتها الرقمية، واستعرض الخطوات المتخذة نحو بناء مشهد التنقل المستقبلي في دبي من خلال تبني حلول النقل المبتكرة، ودمج تقنيات المدن الذكية، والاستفادة من التطورات الرقمية لتحسين الكفاءة والسلامة والاستدامة.