«الداخلية» تباشر بإلغاء المخالفات المرورية على العُمانيين

أعلن مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، واستجابة للمبادرة الأخوية الطيبة التي أطلقتها دولة الإمارات في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، عن البدء بتفعيل قرار إلغاء المخالفات المرورية المترتبة على مواطني سلطنة عمان الشقيقة خلال الفترة بين عامي 2018 و2023، تأكيداً على التزام الوزارة بتطبيق ودعم المبادرات والقرارات التي تعود بالنفع على المصلحة العامة والمشتركة، وتعزيز الروابط الأخوية الوثيقة، الهادفة إلى الارتقاء بمستويات السلامة المرورية، وتحسين جودة الحياة على أرض الإمارات.

وتعمل وزارتا الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة، على تفعيل مشروع الربط الثنائي للأنظمة المرورية، ضمن جهود تنسيقية وتعاون مستمر بين الجانبين، وهو مشروع تقني يعزز العمل التكاملي المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد رئيس مجلس المرور الاتحادي في وزارة الداخلية، العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، بالمبادرة الأخوية، وحرص القيادة الرشيدة على تبني مثل هذه القرارات المهمة التي تعكس الجوانب الإيجابية في المجتمعات الخليجية، والعلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين الأشقاء، التي تدعم الجهود الإيجابية نحو تطوير آفاق التعاون للارتقاء بالمجالات كافة، وتقديم أفضل الخدمات لمجتمعاتنا.