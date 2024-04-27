768.8 مليون درهم معاشات لـ 48 ألف مستفيد في أبريل

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات التقاعدية لشهر أبريل الجاري، أمس، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 768.8 مليون درهم، وبزيادة قدرها نحو 76.1 مليون درهم عن الشهر نفسه من العام الماضي، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية نحو 692.6 مليون درهم.

ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر 47 ألفاً و944 مستفيداً، بزيادة قدرها 1503 مستفيدين عن الشهر نفسه من العام الماضي، الذي بلغ فيه عدد المستفيدين 46 ألفاً و441 مستفيداً.

وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية، وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.