«طرق دبي» تطرح 350 رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميّزة

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات طرح 350 رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميّزة للوحات المركبات الخصوصية من الفئات: A -H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X.

ويحمل هذا المزاد الإلكتروني الرقم الـ75 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات الخصوصية والكلاسيكية والدرّاجات النارية.

بدأ التسجيل في المزاد الإلكتروني، أمس، بينما ينطلق المزاد الإثنين المقبل في الثامنة صباحاً ويستمر لخمسة أيام.