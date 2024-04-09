حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الفطر السعيد غدا بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس

يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين غدا صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الرأس بأم القيوين.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه .. سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولى عهد أم القيوين ، وعدد من الشيوخ و كبار المسؤولين و رؤساء و مديري الدوائر المحلية و الاتحادية والمواطنين والمقيمين بأم القيوين.

ويستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين بقصر سموه عصرا جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ و كبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات المقيمة بأم القيوين.