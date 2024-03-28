«طرق دبي» تنال «آيزو»

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة «الآيزو» 29994:2021، لتصبح أول جهة عالمياً في قطاع المواصلات العامة تحصل على هذه الشهادة في مجال تدريب سائقي قطاع نقل الركاب.

وقال مدير إدارة شؤون السائقين في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، نبيل يوسف آل علي: «إن نجاح الهيئة في الحصول على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة (الآيزو) في تدريب سائقي قطاع نقل الركاب، يعد نقلة نوعية، بالنظر إلى أن هذا المعيار الدولي يحدد المتطلبات الواجب توافرها، وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن جودة تقديم خدمات التدريب».

وأضاف: «جاء هذا النجاح تتويجاً لسلسلة من المبادرات والمشاريع التطويرية لتحسين الإجراءات والأنظمة والمناهج، وتطوير أدوات تدريب سائقي نقل الركاب، وفق أرقى المعايير العالمية، وهو ما انعكس على تعزيز منظومة التدريب لسائقي قطاعات نقل الركاب في دبي، من خلال تصديق البرامج والمناهج التدريبية واعتماد المدربين في إدارة شؤون السائقين من قِبل مؤسسات عدة متخصصة في النقل الحضري، كالجمعية الملكية البريطانية للحد من الحوادث (RoSPA)، وذلك من خلال مشروع تصميم وتطوير ومصادقة منظومة التدريب، وتحديث البرامج التدريبية، وحصول مدربي إدارة شؤون السائقين على دبلوم المستوى الثالث، حيث يرتكز البرنامج على معرفة معمّقة بآخر التقنيات والطرق التدريبية، وتمكينهم من أداء مهامهم بشكل أكثر فاعلية».

وأكد آل علي أن «حصول الهيئة على هذه الشهادة يعزز دورها الريادي في مجال تدريب سائقي نقل الركاب، بما يرفع مستوى الكفاءة الوظيفية وجودة وسائل ومخرجات التدريب، ومستوى جودة خدمات نقل الركاب في إمارة دبي، ويرتقي برؤية الهيئة في الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام».