الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماع المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، في أعمال الدورة 213 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت بمدينة جنيف في الاتحاد السويسري، ضمن أعمال الجمعية العامة 148 للاتحاد البرلماني الدولي.

ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية سعادة كل من سارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، ومروان عبيـد المهيري، والدكتورة موزة محمد الشحي، وميرة سلطـان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وناقشت اجتماعات المجلس الحاكم العديد من الموضوعات، من بينها عرض قدمه معالي الدكتور على النعيمي حول اجتماع اللجنة الفرعية للشؤون المالية في الاتحاد، والنتائج المالية للعام 2023، والوضع المالي للاتحاد البرلماني الدولي.

كما تم مناقشة موضوع الأولوية للاتحاد البرلماني الدولي للعام 2024، والمسائل المختصة بعضوية الاتحاد البرلماني الدولي، وآخر التطورات بشأن إنشاء مكاتب إقليمية في الأوروجواي وجمهورية مصر العربية، والاجتماعات البرلمانية الدولية المقبلة، والمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، المقرر عقده في أغسطس 2025.

وقدّمت معالي توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماع المجلس الحاكم تقريرًا حول أنشطة وبرامج اللجنة التنفيذية منذ الدورة الأخيرة للمجلس الحاكم، التي عقدت في جمهورية أنغولا خلال شهر أكتوبر من العام الماضي (2023).

من جانبه، أطلع مارتن تشانغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، رؤساء وممثلي البرلمانات على تقرير عن الفعاليات والأنشطة التي نفذتها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام الماضي ومدى تأثير عمل الاتحاد وإستراتيجيته على البرلمانات الوطنية والنتائج التي حققت في عام 2023م.