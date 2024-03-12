صفر حوادث خطيرة خلال المنخفض الجوي برأس الخيمة

أكد اللواء علي عب الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الميدانية خلال فترة المنخفض الجوي الأخير وما صاحبه من تساقط للأمطار على مختلف مناطق رأس الخيمة، ساهم في الحد من التأثيرات الناجمة عن هذا المنخفض على مختلف الأصعدة، وفي تحقيق صفر حوادث خطيرة.



ووجه اللواء النعيمي، رسالة شكر، إلى كافة فرق العمل الميداني في الإمارة التي سهرت على أمن وسلامة أفراد المجتمع خلال المنخفض الجوي الذي تعرضت له الدولة خلال اليومين الماضيين، مؤكدا أن جميع الفرق كانت على درجة عالية من التواصل والتنسيق في ما بينها على مدار الساعة مما انعكس على نجاحها في التعامل مع المنخفض الجوي وتعزيز جودة الحياة والحفاظ على سلامة وممتلكات أفراد المجتمع ومستخدمي الطرق .



كما أكد اللواء علي بن علوان، أن مختلف الجهات المنظوية تحت فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي برأس الخيمة تمتعت بقدر عال من المسؤولية والجهوزية الكاملة مما كان له أكبر الأثر في نجاحها في التعامل مع المنخفض الجوي الذي ساد الدولة، مشيدا بالتزام الجمهور اللافت مع توجيهات فريق الطوارئ والأزمات والكوارث وتعليمات رجال الشرطة مما حال دون وقوع حوادث خطيرة خلال أيام المنخفض الجوي.



وأعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن استقبال غرفة العمليات خلال فترة المنخفض الجوي عدد "2437" مكالمة هاتفية متنوعة من الجمهور على طول الرقعة الجغرافية للإمارة وتم التعامل معها من قبل الجهات الشرطية المختصة وفقا لطبيعة الاتصالات الواردة بحرفية وسرعة عالية .



ونشرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة 38 مادة توعوية عبر منصات وحسابات القيادة العامة تنوعت بين البوسترات الرقمية والفيديوهات والصور التثقيفية التي هدفت إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى أفراد المجتمع وتوجيه النصائح والارشادات اللازمة لهم بما يضمن الحفاظ على أمنهم وسلامتهم وممتلكاتهم من تأثيرات المنخفض الجوي، كما كانت لقطاعات الإمارة دور بارز خلال المنخفض الجوي ومنها إدارة الدفاع المدني التي شاركت بـ 46 آلية في 45 مهمة ميدانية فيما قامت دائرة الخدمات العامة بتوفير 191 آلية مابين صهاريج لجمع المياه ومضخات وحفارات.

