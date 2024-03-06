الإمارات ومصر تنفذان ثاني إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ ثاني عملية إسقاط للمساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات وطائرات القوات الجوية المصرية على شمال قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وقام بتنفيذ عملية الإسقاط الثانية طواقم مشتركة من كلا البلدين عبر ثلاث طائرات حملت على متنها 42 طناً من المساعدات الغذائية والطبية، وبذلك يصل إجمالي العبوات التي تم إسقاطها منذ انطلاق العملية إلى 78 عبوة، وبإجمالي حمولة بلغت 78 طناً من المساعدات الغذائية والطبية.

وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار «عملية الفارس الشهم الإنسانية/ 3» التي انطلقت بتاريخ الخامس من نوفمبر 2023 بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتجسد «طيور الخير» التي ستستمر أسابيع عدة المستوى العالي من التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة، كما تأتي العملية في إطار التضامن العربي والإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحرجة التي يواجهونها.

وتعكس هذه اللفتة الإنسانية تصميم دولة الإمارات ومصر على تقديم كل أوجه الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين وتحديهما للصعاب في سبيل التخفيف من معاناتهم اليومية، مؤكدتين أن «طيور الخير» قدمت نموذجاً عالمياً فريداً في العطاء الإنساني.

إلى ذلك، يواصل المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة أم جرس في تشاد، استقبال المرضى من الأشقاء السودانيين اللاجئين في تشاد وأبناء المجتمع المحلي بمختلف فئاتهم والذين يحصلون على خدماته العلاجية والطبية على مدار الساعة.

واستقبل المستشفى منذ افتتاحه في التاسع من يوليو الماضي أكثر من 18 ألفاً و854 حالة مرضية من الرجال والنساء والأطفال من اللاجئين السودانيين وأبناء المجتمع المحلي، بمعدل 80 مريضاً في اليوم الواحد.

وأجرى الفريق الطبي في المستشفى أكثر من 389 عملية جراحية ما بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة بمختلف أنواعها كالعظام والأعصاب والجراحات العامة.

وتم إنشاء المستشفى الميداني بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويعمل بتعاون مشترك بين ثلاث مؤسسات إنسانية في دولة الإمارات، هي: هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وذلك في إطار الدعم الإنساني والإغاثي والطبي المقدم من دولة الإمارات للأشقاء السودانيين المتضررين من الأوضاع الحالية في بلادهم، ودعماً لجمهورية تشاد الصديقة، للتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين.

وقام الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد في مدينة أم جرس بجولة تفقدية في المستشفى للاطمئنان على أحوال المرضى وتقديم الدعم النفسي لهم ومتابعة أحوالهم الصحية.

وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جاسم النقبي، إن الجولة جاءت ضمن جهود الفريق المستمرة للاطمئنان على سير العمل في المستشفى والتأكد من جودة خدماته وتكاملها، مشيراً إلى أن المستشفى حقق سمعة طيبة ليست في مدينة أم جرس فحسب، بل تخطتها إلى جميع أنحاء تشاد.

نهج راسخ

قال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جاسم النقبي، إن المساعدات الإنسانية والإغاثية المستمرة التي تقدمها دولة الإمارات للأشقاء السودانيين النازحين إلى تشاد منذ بدء الأزمة في بلادهم وإلى المجتمع المحلي في مدينة أم جرس، تعكس نهج الإمارات الراسخ في الاستجابة لاحتياجات الشعوب الشقيقة والصديقة في أوقات المحن والأزمات والكوارث.