«الرقابة المالية» في دبي تخرّج الدفعة الأولى من برنامج «المدقق الحكومي»

احتفى جهاز الرقابة المالية في دبي بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي «برنامج المدقق الحكومي» الذي أطلقه الجهاز بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حيث تم تخريج 20 من منتسبي البرنامج من 14 جهة حكومية في دبي.

وحصل الخريجون على شهادة دبلوم مهني «المدقّق الحكومي» المعتمدة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية.

ويأتي البرنامج تماشياً مع أهداف الجهاز في الرقابة على المال العام، وتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة، وبناء نخبة من المدققين القادرين على توظيف مهاراتهم للارتقاء بمنظومة الرقابة المالية.

ويهدف برنامج «المدقق الحكومي» إلى تأهيل المدققين، وإكسابهم المهارات اللازمة في أنظمة الرقابة التي تطبقها الأجهزة الرقابية ووحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية، إذ يتيح هذا البرنامج، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الفرصة للمتدربين للعمل جنباً إلى جنب مع الخبراء والمختصين المهنيين الذين شاركوا خبراتهم وتجاربهم العملية في مجالات عملهم مع المتدربين.

وقال مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي، عبدالرحمن الحارب: «يُسعدنا تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج (المدقق الحكومي)، الذي يُعد خطوة نوعية في مساعينا نحو تسخير الإمكانات كافة لتعزيز منظومة الرقابة المالية على مستوى إمارة دبي، وتأهيل المدققين، وصقل قدراتهم بأفضل الممارسات والمهارات في مجالات الرقابة والتدقيق»، معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم به كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في إعداد وتنفيذ هذا البرنامج المميّز، مؤكداً ثقته بقدرة الخريجين على الارتقاء بمنظومة التدقيق المالي لتعزيز العمل الحكومي في كل الجهات الحكومية في إمارة دبي.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري، إن «برنامج (المدقق الحكومي) يأتي كمبادرة بارزة وهادفة في إطار جهود كل من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجهاز الرقابة المالية لتدريب وتأهيل الكوادر الحكومية من أجل تحسين وتطوير الأداء الحكومي في كل المجالات، ومن ضمنها مجال التدقيق المالي الذي يعد دعامة أساسية لتطوير العمل الحكومي».

وأكد المري حرص الكلية على الإسهام في تنفيذ برنامج المدقق الحكومي، والتعاون مع جهاز الرقابة المالية في تحقيق أهدافه المتمثلة في حماية المال العام، وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تأهيل المدققين، وإكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذ أعمال الرقابة التي تطبقها الأجهزة الرقابية ووحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية.

• 20 من منتسبي البرنامج من 14 جهة حكومية في دبي حصلوا على شهادة «المدقّق الحكومي» المعتمدة.

برنامج المدقق الحكومي

يتم تنفيذ برنامج المدقق الحكومي على ثلاث مراحل، وهي التدريب الأكاديمي الأساسي، والتدريب العملي، والتأهيل للشهادات المهنية (اختيارية)، وتتضمن مراحل التدريب تطبيقاً عملياً لما تمت دراسته في المرحلة الأكاديمية الأولى بمساعدة فريق عمل متخصص في مجال الرقابة والتدقيق.