القمة الشرطية في دبي تناقش التحديات العالمية لمواجهة الجريمة

تنظم القمة الشرطية العالمية في نسختها الثالثة، عدداً من الفعاليات المُصاحبة والمؤتمرات الجانبية، والمعارض، وورش العمل، تعزيزاً لسبل التعاون، ودعم النقاشات بين الوفود الشرطية والأمنية والممثلة للمنظمات الدولية، للخروج بتوصيات ومُخرجات تدعم أهداف القمة الشرطية العالمية.

4 طاولات مستديرات

وتستضيف القمة، التي تنطلق فعالياتها في 5 وحتى 7 من مارس الجاري، تحت شعار «توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً»، على هامشها أربع طاولات مستديرات، منها الطاولة المستديرة التي تبحث صياغة خرائط الطريق للقضايا الملحة في مجالات إنفاذ القانون، حيث تستقبل القيادة العامة لشرطة دبي وفداً من مجلس إدارة الرابطة الدولية للمؤسسات الإصلاحية والعقابية ICPA على هامش القمة، استعداداً لاستضافة مؤتمرات ICPA في إمارة دبي بحلول عام 2027.

وستُعنى نقاشات الطاولة المستديرة للـ ICPA، بمُناقشة سبل تطوير المؤسسات العقابية بنهج مستدام ومرن في عالم تكنولوجي، وتحديث الإصلاحية، وممارسات التوظيف المرنة، والمرونة العقلية، وتدريب الموظفين على المرونة والاستدامة، ونظم الذكاء الاصطناعي ومستقبل التكنولوجيا في الإصلاحيات، إلى جانب رفع توصيات للمحاور الرئيسة التي ستُطرح في المؤتمرات لعام 2027.

رؤساء الأقاليم

كما تستضيف القمة الاجتماع السنوي لرؤساء الأقاليم للجمعية الدولية لقادة الشرطة، وتمثل الأقاليم السبعة كل من، أوروبا، وأميركا الشمالية، وأميركا الجنوبية، وإفريقيا، والصحاري الوسطى، وآسيا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا والكاريبيين.

وانطلقت على هامش القمة الشرطية العالمية، الندوة الثانية من مجموعة التعلم العملي الدولي IALG، وتستمر حتى اليوم، بهدف دعم التطوير الاستراتيجي والمهني والشخصي لـ20 من كبار المسؤولين المختارين من منظمات إنفاذ القانون من جميع أنحاء العالم. وعلى مدار تسعة أشهر يجتمع المشاركون ثلاث مرات في أماكن مختلفة من العالم للعمل على تنفيذ مهامهم، بالاستناد إلى التفكير المبتكر والموجه نحو المستقبل، لاستكشاف قضية استراتيجية ناشئة ذات صلة بمستقبل الشرطة. ويُختتم البرنامج عندما تقدم IALG نتائجها إلى المشاركين في مؤتمر IALG المزمع عقده مع بداية شهر يونيو.

ويجتمع المشاركون في مجموعة التعلم العملي الدولي، ثلاث مرات على مدار البرنامج لمدة سبعة أيام، وسبق أن استضافت الشرطة الفيدرالية الأسترالية الندوة الأولى في سيدني في الفترة بين 12 و18 نوفمبر من عام 2023.

في حين استضافت شرطة دبي الندوة الثانية مرتكزة إلى المعرفة التي تم اكتسابها خلال الندوة الأولى. في حين تعقد الندوة الثالثة في الفترة من 2 وحتى 9 من شهر يونيو من العام الجاري، في فانكوفر بكندا وتستضيفها شرطة الخيالة الملكية الكندية.

معرض تقني

كما تنظم القمة على هامشها معرضاً دولياً يستعرض التقنيات الرائدة والتكنولوجيا المعززة للعمل الشرطي والأمني، ويقدم سوقاً شاملة لعدد 230 مورداً لأحدث التطورات في التكنولوجيا والخدمات.

ومن أبرز المجالات والقطاعات التي تخدمها الحلول التقنية، المستلزمات الشرطية والعسكرية، ومعدات الإنقاذ، وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الذكية والحلول الرقمية الداعمة لبرامج التدريب وإدارة البيانات، والأمن السيبراني، ومعدات التصوير، وعلوم الأدلة الجنائية، وقطاع الطيران، والمجال المروري، والسلامة العامة، والأنظمة الأمنية، والبرمجيات والتدريب، وغسل الأموال، وحلول الطب الشرعي، والبلوك تشين، والصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية، وصناعة المكونات الإلكترونية، والطائرات بدون طيار، والكلاب البوليسية، والمركبات، والتكنولوجيا البيومترية، ومكافحة المخدرات، والمرونة والاستدامة، والخيالة وغيرها من المجالات والقطاعات المختلفة.

القافلة الرياضية

وتُشارك القافلة الرياضية، التي أطلقها مجلس الرياضيين بشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، الدراسة العملية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والوطن العربي لاستشراف المستقبل الرياضي في الدولة، بجناح خاص في القمة الشرطية العالمية.

وتعرض القافلة أفضل الممارسات الرياضية في شرطة دبي، سواء في رياضة الدرّاجات الهوائية والرماية والفروسية والموانع والصالات الرياضية والرياضات البحرية والإنجازات التي تحققت.

كما تتيح قافلة الرياضيين فرصة لممارسة الرياضة يومياً في «سيتي ووك» للمشي، وفي ميدان الروية لممارسة رياضة الرماية، وفي «كايت بيتش» لركوب الدرّاجات الهوائية.

ورش عمل تخصصية

وفي محور الجريمة والعدالة الجنائية، تنظم القمة ورشة عمل بعنوان «الابتكار المسؤول للذكاء الاصطناعي في مجال إنفاذ القانون»، حيث سيقدم معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI) والإنتربول مفهوم الابتكار المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع وصف ماهيته وسبب أهميته بالنسبة لوكالات إنفاذ القانون.

وفي مكافحة المخدرات، تُنظم القمة ورشتي عمل بعنوان «تحقيق الصحة العامة والسلامة العامة في التعامل مع الجُناة المدمنين على المخدرات»، و«دور ضباط المؤسسات الأمنية والمدرسية في مواجهة التحديات الطلابية في البيئات التعليمية».

وفي علوم الأدلة الجنائية، تنظم القمة ورشتي عمل بعنوان «إجراء البحوث التطبيقية في لغويات علوم الأدلة الجنائية.. التركيز على حماية الطفل على الإنترنت»، و«اختبار الكفاءة في مجال علوم الأدلة الجنائية». وفي مجال وحدات الكلاب البوليسية K9، تنظم القمة ورشتي عمل بعنوان «الذكاء الاصطناعي في عمل الكلاب البوليسية K9»، و«التكامل بين الكلاب البوليسية وعمليات القوات الخاصة».

وفي مجال المرونة والاستدامة، تنظم ورشة بعنوان «كيف تؤثر تطبيقات المحادثة مع الذكاء الاصطناعي على عمل إنفاذ القانون».

وفي الطائرات بدون طيار، تنظم ورش عمل بالشراكة مع الإنتربول، بشأن الجوانب التقنية وتقنيات التحليل الجنائي، وأساسيات التحليل، والتحليل المتقدم، وغيرها من المحاور الأخرى.

• 230 موّرداً لأحدث التكنولوجيا والخدمات يشاركون في معرض القمة.

• 4 طاولات مستديرات وفعاليات جانبية وورش عمل في الحدث.