58 ألف فكرة مبتكرة تلقتها جمارك دبي منذ إطلاق قنواتها للابتكار

تلقت جمارك دبي 6081 فكرة وابتكاراً في عام 2023، ليبلغ إجمالي عدد الأفكار والابتكارات التي تلقتها عبر كل القنوات منذ انطلاق نظام الاقتراحات الإلكترونية في عام 2000 حتى نهاية العام الماضي نحو 57.87 ألف فكرة وابتكار.

أعلن ذلك خلال انطلاق فعاليات جمارك دبي في شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، تحت شعار «الابتكارات المؤثرة».

وقال المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، إن الدائرة تولي أهمية كبيرة للابتكار في جهودها لتطوير العمل الجمركي، حيث حددت الخطة الاستراتيجية لجمارك دبي 2021-2026 الابتكار من ضمن مبادئها الرئيسة لضمان كفاءة الخدمات الجمركية، وتحقيق رؤيتنا بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة ولتطبيق رسالتنا بالعمل على حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار.

وأضاف أن جهود جمارك دبي لتحفيز الإبداع والابتكار أثمرت تطوير 6081 فكرة وابتكاراً العام الماضي، وبلغ إجمالي عدد الأفكار والابتكارات التي تم تقديمها منذ انطلاق نظام الاقتراحات الإلكترونية من عام 2000 حتى نهاية العام الماضي نحو 57.87 ألف فكرة وابتكار، وقد أصبحت جمارك دبي أول مؤسسة عربية وعالمية خارج المملكة المتحدة تحصل على الزمالة الفخرية في جوائز منظمة الأفكار البريطانية لعام 2023، كما فازت الدائرة بجائزتين رئيستين للمنظمة، وتمكنت من الحصول على المركز الأول عالمياً في مؤشر التصنيف البلاتيني الـ14 للعام الثالث على التوالي من منظمة الأفكار البريطانية.