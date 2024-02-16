مذكرة تفاهم بين الإمارات ورواندا في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب

وقّع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الداخلية بجمهورية رواندا، ألفريد غاسانا، مذكرة تفاهم بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، التي أقيمت في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري.

وتركز المذكرة على تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الجرائم بكل أنواعها، وتبادل المعلومات في سبيل تعزيز الحد من الجرائم بجميع أشكالها، وبما يحقق مصالح الطرفين في تعزيز الأمن والوقاية المجتمعية، كما تعزز المذكرة تعاون البلدين في مجالات التدريب والدورات والبرامج المشتركة في مجالات العمل الشرطي والأمني.