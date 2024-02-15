4.7 مليارات درهم تسويات ودية سجلتها محاكم دبي في 2023

حقق مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي زيادة في عدد اتفاقيات الصلح بواقع 74.67%، مقارنة بالعام الماضي، ووصلت قيمة التسويات التي أجراها المركز أربعة مليارات و773 مليوناً و646 ألفاً و865 درهماً.

وقال مدير إدارة مركز التسوية للمنازعات عيسى بن تميم، إن المركز يعمل على تعزيز ثقافة التسوية لحل النزاعات بطرق سلمية، ما يعتبر مورداً قيّماً للأفراد والشركات والمجتمع بأكمله، ويوفر ضمانة لتحقيق العدالة بطريقة ودية، لافتاً إلى أن المركز أنهى اتفاقيات صلح لـ2531 نزاعاً في عام 2023، وأصدر 3266 قراراً بإنهاء الخصومة في نزاعات قضائية، كما أنهى 910 نزاعات خبرة.

وأضاف بن تميم، أن مؤشر القيد ارتفع بنسبة 41% خلال العام الماضي، ما يؤكد زيادة إقبال الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى التسوية والصلح كوسيلة فعّالة لحل النزاعات، وتعزيز السرعة في إنهائها بمعدل ممتاز، إذ بلغ متوسط التوصل إلى اتفاق 16 يوماً من تاريخ دعوة أطراف النزاع للتسوية والصلح، كما تم تنفيذ 598 طلب اعتماد لاتفاقيات الصلح بمعدل يوم واحد فقط، ما أسهم في تسريع عملية حل النزاعات وتحقيق العدالة، وانعكست هذه الإنجازات على سعادة المجتمع لترتفع نسبة سعادة المتعاملين لتصل 98%.

وحول إنجاز المركز في مسار التحول الرقمي، قال إنه تم تحقيق نسبة 100% في اعتماد اتفاقيات الصلح بوساطة التوقيع الرقمي من جميع أطراف النزاع، ما أسهم في تسهيل وتسريع عملية التسوية، وتحقيق فعالية أكبر في إدارة النزاعات، وتوفير وسيلة آمنة وموثوقة لتأكيد موافقة الأطراف المتنازعة على شروط الاتفاقية وتوثيقها بشكل قانوني.

ويعد مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي جهة قضائية رسمية، وهو بمثابة إحدى آليات خفض تكاليف التقاضي، وأسس لحاجة مجتمع الأعمال في دبي لتوفير وسيلة تسوية للنزاعات تكون سهلة وميسرة ومنخفضة التكاليف، ومن ثم اعتبار اتفاقية التسوية والصلح بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ على طرفي النزاع.

وبحسب التقرير السنوي لمحاكم دبي، فإنها تسخّر جميع الإمكانات لحل النزاعات من خلال التسوية الودية قبل الانتقال للإجراءات القانونية المعتمدة، وتشمل الإنجازات التي حققها مركز التسوية الودية للمنازعات توثيق اتفاقيات الصلح في يوم واحد للنزاعات المدنية والتجارية والعقارية، لجعلها بقوة السند التنفيذي، إلى جانب الإسهام في تدريب خريجي الجامعات والكليات لنشر ثقافة التسوية والصلح.

وتمكن المركز من حل العديد من النزاعات في قطاعات مدنية وتجارية وعقارية عدة، ما أسهم في تخفيف العبء وتوفير الجهد والوقت على المحاكم وعلى المتقاضين، وتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة للجميع في إطار المساعي للنهوض بمحاكم رائدة ومتميزة عالمياً.

ويعتمد المركز آلية التعامل مع الملفات والطلبات، من خلال التواصل والتفاوض مع أطراف النزاع، وفي حالة الاتفاق تتم صياغة بنود الاتفاقية وتوقيع الأطراف على اتفاقية الصلح من خلال كلمة المرور الواحدة، دون وجود أي رسوم مباشرة للخدمة، ومن ثم يتم إرسالها للقاضي المختص للاعتماد.

• إصدار 3266 قراراً بإنهاء الخصومة في نزاعات قضائية، و910 نزاعات خبرة.