"إسكان الشارقة" تتكفل بإيواء 61 أسرة متضررة من الأمطار في المناطق الشرقية

في إطار الجهود المكثفة لدعم ومساندة الجهات الحكومية والاتحادية لتخفيف الآثار الناتجة عن الأمطار والحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات، أظهرت دائرة الإسكان بالشارقة كفاءة وقدرة عاليتين في مواجهة تداعيات الحالة الجوية التي شهدتها الدولة مؤخراً، واستنفرت كافة فرقها المعنية في إخلاء سكان المناطق المتضررة وتقديم العون والدعم الاجتماعي الفوري.

حيث قامت دائرة الإسكان متمثلة بإدارة الإسكان المؤقت بالاستجابة السريعة في إيواء الأسر المتضررة بشكل عاجل جراء هطول الأمطار الغزيرة؛ مما أدى إلى دخول المياه للمساكن وتساقط بعض الأسقف وأعطال في الكهرباء، فقد تم إيواء هذه الأسر المتضررة إلى المنشآت الفندقية بالمناطق الشرقية واستيعاب العدد الكبير من المتضررين في كلباء وخورفكان ودبا الحصن.

وتكفلت الدائرة بإيواء 61 أسرة مواطنة من المنطقة الشرقية الذي بلغ عدد أفرادها 346 فرداً في أربع منشآت فندقية، إذ تم إيواء 56 أسرة مواطنة في مدينة كلباء، و3 أسر مواطنة في مدينة دبا الحصن، وأسرتين في مدينة خورفكان، فيما قامت الفرق الفنية بزيارة المساكن المتضررة ومعاينة الأضرار، وتحديد المساكن التي أصبحت غير صالحة للسكن أو الآيلة للسقوط، وتقديم المساعدة إلى حين النظر في توفير سكن دائم لهم.

وتسعى دائرة الإسكان إلى تطوير منظومة التعامل مع الآثار التي تنجم عن الظروف الاستثنائية وتحسين آلية العمل فيها، وتأمين المكان الملائم الذي يضمن تحقيق الاستقرار السكني، وتقديم أقصى درجات العون والوقوف على احتياجات الأسر المتضررة، التي تلبي آمال وتطلعات القيادة الرشيدة.