حمدان بن محمد يكرّم الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات

بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات في دورتها التاسعة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2024.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الاحتفاء بأفضل النماذج والحلول المبتكرة عالمياً في تطوير الخدمات الحكومية، ومشاركة تجارب الحكومات المتميزة، وتبادل المعرفة والخبرات والقصص الناجحة لتعميمها والاستفادة منها، يعكس رؤى دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم القمة العالمية للحكومات، لتكون منصة لصناعة المستقبل، والشراكات الدولية الهادفة لخير الناس وإحداث أثر إيجابي في حياة المجتمعات.

وقال سموّه: «دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى رسالة واضحة، محورها النهوض بالإنسان وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتركز على تعزيز الابتكار في مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تحملها الموجة الجديدة من التكنولوجيا.. جائزة تكنولوجيا الحكومات تعكس نهجنا وتوجهاتنا بتحفيز الطاقات ودعم الجهود لتأسيس جيل مستقبلي من الخدمات الحكومية التي تسهل حياة الناس».

وشملت قائمة الفائزين بجائزة تكنولوجيا الحكومات، «iRASTE» من وزارة النقل البري والطرق السريعة في الهند، وفاز بفئة الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي فئة التحول الرقمي الشامل، فازت «بطاقة العائلة الرقمية» من وزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران في كازاخستان، وفي فئة الخدمات التعليمية، فاز مشروع مخرجات التعليم من وزارة التعليم في جمهورية غانا، وفي فئة خدمات الرعاية الصحية، فاز مشروع منصة الخدمات الصحية من وزارة الصحة الإندونيسية.

حمدان بن محمد:

• الإمارات بقيادة محمد بن زايد وتوجيهات محمد بن راشد تتبنّى رسالة واضحة محورها النهوض بالإنسان، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

• جائزة تكنولوجيا الحكومات تعكس نهجنا وتوجهاتنا بتحفيز الطاقات ودعم الجهود لتأسيس جيل مستقبلي من الخدمات الحكومية التي تسهل حياة الناس.

المشاريع الفائزة:

● «iRASTE» من الهند يفوز بفئة الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

● بطاقة العائلة الرقمية من كازاخستان تفوز بفئة التحول الرقمي الشامل.

● مشروع مخرجات التعليم في غانا يفوز بفئة الخدمات التعليمية.

● منصة الخدمات الصحية الإندونيسية تفوز بفئة خدمات الرعاية الصحية.