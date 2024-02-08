بلدية دبي تطرح باقة تذاكر كبار الشخصيات لزيارة "برواز دبي"

أعلنت بلدية دبي عن طرحها باقة تذاكر كبار الشخصيات المخصصة لزيارة برواز دبي، أحد أشهر المعالم المعمارية في الإمارة، حيث تتيح تذكرة كبار الشخصيات لحامليها مجموعة من الامتيازات التي توفر لهم فرصة الاستمتاع بجولة فريدة في برواز دبي.

وأشار أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، إلى أن باقة تذاكر كبار الشخصيات لبرواز دبي، تستكمل خطط البلدية في توفير مرافق جاذبة ومتكاملة تتمتع بأفضل الخدمات والمقومات التي تتيح لسكان الإمارة والسياح خوض تجربة ترفيهية شاملة، تحقق سعادتهم وتضمن رفاهيتهم، لحرص البلدية على توفير خدمات تعزز جاذبية الإمارة سياحياً وترفيهياً.

وبيـن الزرعوني، أن التذكرة تتيح عدداً من التسهيلات والامتيازات لحامليها من أبرزها، حجز موقف سيارة خاص، وضمان المرور السريع عبر بوابة خاصة، فضلاً عن توفير مرشد خاص يستعرض للزوار أبرز الحقائق والمعلومات عن البرواز والمناطق التي يُطّل عليها.